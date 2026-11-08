Katarzyna Żak zmieniała się na przestrzeni lat. Tak wyglądała serialowa Solejukowa z „Rancza” dwie dekady temu

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-11-08 5:03

Katarzyna Żak uchodzi za jedną z najbardziej utalentowanych aktorek swojej generacji. Artystka odnosi sukcesy na deskach teatralnych, w produkcjach serialowych, a także jako nagradzana wokalistka podczas występów w Opolu. Jak na przestrzeni lat zmieniała się odtwórczyni kultowej roli Solejukowej z „Rancza”? Jej wygląd sprzed 20 lat potrafi dziś mocno zaskoczyć.

Początki kariery Katarzyny Żak. Jak wyglądała jej droga przed „Ranczem”?

Katarzyna Żak przyszła na świat 19 października 1963 roku w Toruniu i w tym samym mieście ukończyła naukę w V Liceum Ogólnokształcącym. Dyplom uzyskała w 1986 roku jako absolwentka Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Bezpośrednio po studiach przez dziewięć lat, czyli w okresie od 1986 do 1995 roku, pracowała na deskach wrocławskiego Teatru Współczesnego. Kolejnym krokiem w jej karierze była przeprowadzka do stolicy w 1995 roku i rozpoczęcie stałej współpracy z warszawskim Teatrem Rampa.

Pierwszy raz w kinie pojawiła się w 1990 roku, kiedy to zadebiutowała na wielkim ekranie w filmie „Seszele” wyreżyserowanym przez Bogusława Lindę. W kolejnych latach widzowie mogli ją oglądać między innymi w takich obrazach jak „Obcy musi fruwać” oraz „Komornik”. Przełomem, który zapewnił jej rozpoznawalność w całym kraju, okazało się przejęcie po Agnieszce Pilaszewskiej roli Aliny Krawczyk w niezwykle popularnym serialu komediowym „Miodowe lata”.

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Katarzyna Żak jako Solejukowa w „Ranczu”. Kulisy kultowej roli

W 2006 roku aktorka weszła w skład obsady serialu „Ranczo”, gdzie powierzono jej rolę Kazimiery Solejukowej, czyli biednej i bardzo zaniedbanej matki wielodzietnej rodziny z Wilkowyj. Choć scenariusz bardzo precyzyjnie określał tę bohaterkę, sama Katarzyna Żak otwarcie przyznawała, że wzbogaciła postać o własne pomysły. Ewolucja, jaką przeszła jej bohaterka przez wszystkie sezony, udowodniła, jak wielki upór jest potrzebny do porzucenia dawnych nawyków.

Z czasem Solejukowa przestała zajmować się wyłącznie domem i dziećmi, gdyż zdała egzamin maturalny, ukończyła studia wyższe, a ostatecznie otworzyła własny biznes oparty na produkcji pierogów. Kreowanie postaci Kazi kosztowało artystkę mnóstwo wysiłku, co wynikało w dużej mierze z wymagającej charakteryzacji. Z perspektywy czasu Kazimiera Solejuk zapisała się w historii polskiej telewizji jako jedna z najbardziej motywujących kreacji kobiecych. Liczne widzki otwarcie deklarowały, że losy tej bohaterki stały się dla nich impulsem do życiowych zmian i zawalczenia o własne marzenia.

Nowe role i muzyczna kariera Katarzyny Żak po zakończeniu „Rancza”

Gdy w 2016 roku dobiegła końca emisja „Rancza”, artystka nie zwolniła tempa i nadal regularnie gościła na małym ekranie w nowych projektach. Nieprzerwanie od 2009 roku gra postać Haliny Dębkowej w telewizyjnym serialu „Na Wspólnej. Jej filmografia wzbogaciła się także o role w tak znanych produkcjach jak „M jak miłość”, „BrzydUla 2”, „Osiecka” oraz „Ojciec Mateusz”.

W tym samym czasie postawiła na rozwój wokalny, rejestrując płyty z utworami poetyckimi oraz piosenką aktorską. Dyskografia gwiazdy obejmuje między innymi wydany w 2016 roku krążek „Bardzo przyjemnie jest żyć”, a także album „Miłosna Osiecka” z 2 019 roku z jej własnymi interpretacjami tekstów Agnieszki Osieckiej. Artystka nie rezygnuje też z występów na żywo, współpracując ze stołecznymi scenami takimi jak Capitol, Syrena, Roma, Komedia czy Och-Teatr, przy czym jej angaż w Teatrze Rampa trwał w latach 1995-2009.

W 2026 roku widzowie ponownie zobaczą aktorkę w jej flagowej roli. Katarzyna Żak zagra postać Katarzyny Solejukowej w nowym i zarazem finałowym sezonie „Rancza”.

Życie prywatne Katarzyny Żak. Mąż, córki i rola babci

W życiu prywatnym artystka od 24 sierpnia 1985 roku tworzy małżeństwo z aktorem Cezarym Żakiem, z którym poznała się jeszcze w trakcie studiów aktorskich we Wrocławiu. Zanim stanęli na ślubnym kobiercu, narzeczeni wyjechali na miesiąc do Francji, gdzie zarabiali na organizację wesela pracą fizyczną przy remontach łazienek i pokoi. Owocem ich związku są dwie dorosłe już córki, urodzona w 1988 roku Aleksandra oraz młodsza o sześć lat Zuzanna. Gwiazda spełnia się także jako babcia dwojga wnucząt, a relacje z najmłodszymi członkami rodziny uważa za niezwykle ważny element swojego życia.

Małżonkowie od lat mieszkają w Sulejówku pod Warszawą, ale posiadają także swoją posiadłość na Mazurach. Poza pracą zawodową aktorka aktywnie promuje czytelnictwo i wspiera edukację najmłodszych dzieci. Działa oficjalnie jako ambasadorka zachęcającego do lektury programu „Czytam sobie” oraz ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Cezary Żak na planie Rancza
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