Krzysztof Skiba po tragedii w Krakowie. "Brawa dla policjanta, który zatrzymał uzbrojonego po zęby terrorystę". Pokazał porażające zdjęcie

Strzelanina w Krakowie. Zginęło aż 6 osób. Policja zatrzymała sprawcę

Sobota, 7 listopada, zapisze się jako jeden z najtragiczniejszych dni w najnowszej historii Krakowa. Tuż po godzinie 15 centrum miasta zamieniło się w miejsce krwawego dramatu. Uzbrojony mężczyzna, poruszający się samochodem, zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów w rejonie Rynku Głównego. Ludzie w panice szukali schronienia, a na miejsce ruszyli policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Strzały padły również w kierunku tramwaju linii numer 1. Rozbita została szyba w kabinie motorniczego, ale pasażerowie i prowadzący nie odnieśli obrażeń.

Całkowity bilans ataku jest jednak przerażający: 6 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów, jeden z nich znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Napastnik został zatrzymany po interwencji policji. Trafił do szpitala po tym, jak został postrzelony. Według służb sprawca jest obywatelem Polski.

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Krzysztof Skiba zareagował na tragedię. Podziękował policji: "Prawdziwy bohater"

Krzysztof Skiba, znany z ostrego języka, tym razem odezwał się w sieci w zupełnie innym tonie. Gwiazdor, inaczej niż jego znajomi z show-biznesu, zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt całego dramatu - policję, która sprawnie poradziła sobie z wyjątkowo niebezpiecznym napastnikiem. 25-letni mężczyzna był uzbrojony i ubrany w strój przypominający wojskowy, ale, jak potwierdzono, nie jest żołnierzem.

Skiba napisał wprost:

Brawa dla polskiej policji! Brawa dla policjanta, który, mimo że ranny, zatrzymał uzbrojonego po zęby terrorystę w Krakowie. Prawdziwy bohater. Niestety zaczęła się w Polsce Ameryka.

Skiba opublikował też poruszające zdjęcie z akcji. Na masakrę zareagowało wiele gwiazd. Anita Werner napisała w sieci:

Ciężko znaleźć właściwe słowa w taki dzień, który dla co najmniej kilku rodzin oznacza potworny ból i cierpienie, a dla wielu innych - strach i traumę. Bardzo im wszystkim współczuję. To co stało się dziś w Krakowie nie mieści się w głowie.

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