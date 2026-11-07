Gwiazdy reagują na masakrę w Krakowie. Edyta Pazura dodała czarno-białe zdjęcie. "Co się dzieje z ludźmi i ze światem?"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-07 18:41

Polacy z przerażeniem przyjmują kolejne doniesienia o tym, co 7 listopada wydarzyło się w Krakowie. 6 osób nie żyje, a kolejne są ranne. Około godziny 15 centrum Krakowa nagle zamieniło się w miejsce przerażającej tragedii. Uzbrojony napastnik miał poruszać się czarnym samochodem i strzelać do przypadkowych przechodniów. Na dramat zareagowały gwiazdy, które nie mogą uwierzyć w to, co się wydarzyło.

Strzelanina w Krakowie. Nie żyje 6 osób, kilkanaście jest rannych

Gdy w samym centrum miasta nagle rozległ się huk, niektórzy myśleli, że to fajerwerki. Prawda była niestety zupełnie inna. Szczegóły ataku uzbrojonego napastnika są wstrząsające. Ludzie zobaczyli samochód, z której wystawała broń i rzucili się do ucieczki. Niestety, są ofiary śmiertelne, a postrzelonych zostało również dwóch policjantów. Policja ujęła sprawcę - to 25-letni Polak. Był ubrany w strój przypominający mundur wojskowy, a w jego samochodzie znaleziono broń i amunicję. Śledczy ustalają teraz, co nim kierowało i jak dokładnie przebiegała masakra.

Zamach w Krakowie. Wstrząsające nagrania, ofiary leżały na ulicy
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Gwiazdy reagują na doniesienia o tragedii

Dramat, który rozegrał się w Krakowie, nikogo nie pozostawił obojętnym. Zareagowali politycy, a także głowy państw. Kondolencje złożył Wołodymyr Zełenski. Tragedia odbiła się echem także wśród gwiazd. Edyta Pazura na swoim profilu na Instagramie opublikowała czarno-białe zdjęcie z Krakowa i napisała:

Mój piękny Krakowie… Są takie dni, kiedy trudno zrozumieć świat. Kiedy patrzysz na to, co dzieje się wokół, i zastanawiasz się, dokąd jako ludzie zmierzamy. Przecież tak niewiele powinno nas dzielić i tak wiele łączyć.

Karolina Gilon też nie mogła opanować niedowierzania:

Co się dzieje z tym światem, z tymi ludźmi? Śledzę właśnie informacje z Krakowa i nie mogę w to uwierzyć, że człowiek jest w stanie tak po prostu robić takie rzeczy. To się w mojej głowie nie mieści. Nie wiem, totalnie nie wiem, do czego to prowadzi. Przerażające, wstrząsające.

Monika Olejnik nie skomentowała masakry, ale udostępniła w sieci doniesienia TVN24, a Małgorzata Domagalik opublikowała grafikę z napisem: "Kraków. Łączymy się w bólu". Anna Markowska napisała na Instagramie o tym, że dziś miała być w miejscu, gdzie doszło do strzelaniny:

Z poruszeniem śledzę wiadomości z Krakowa, mojego rodzinnego miasta. Miałam dziś być na Rynku właśnie w tym czasie w tym miejscu - zbieg okoliczności sprawił, że mnie tam nie było. Myślami jestem z poszkodowanymi i ich bliskimi. Rodzinom ofiar składam szczere wyrazy współczucia. Dziękuję wszystkim za troskę. 

Bartłomiej Jędrzejak przekazał w sieci, że musiał ewakuować się z krakowskiego rynku:

Jestem właśnie w Krakowie. Planowałem godzinę temu wyjść z hotelu na spacer, zjeść coś w mieście. Niestety musiałem uciekać z rynku, ponieważ, jak wiecie, wydarzyła się tam tragedia. (...) Sam siedzę w hotelu, poproszono mnie, żebym nie wychodził.

O dramacie na Instagramie napisała też Ewa Wachowicz:

Kraków to moje miasto. Miejsce, z którym jestem związana emocjonalnie i które zawsze kojarzyło mi się z życiem, spotkaniami i bezpieczeństwem. Dzisiejsze wydarzenia są niewyobrażalnie trudne. Myślami jestem z ofiarami tego tragicznego ataku, ich bliskimi, rannymi i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia.

MASAKRA NA ULICACH KRAKOWA
Radiowozy na krakowskim rynku, a na miniaturze Edyta Pazura. O reakcji gwiazd na strzelaninę przeczytasz na SE.
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