Pamiętacie Zuzę Kołodziejczyk? Przeszła ogromną przemianę! Tak dziś wygląda zwyciężczyni "Top Model"

Zuzanna Kołodziejczyk w programie "Top Model". Tak wyglądały początki jej kariery

Ogólnopolską sławę przyniósł Zuzannie Kołodziejczyk udział w emitowanej w 2013 roku trzeciej odsłonie programu "Top Model". Na pierwszy casting wybrała się razem ze swoją siostrą bliźniaczką Tamarą, od samego początku wykazując ogromną pasję do branży modowej. Jej droga w telewizyjnym show była jednak pełna wyzwań, ponieważ część jurorów miała wątpliwości co do jej wymiarów, które odbiegały od ówczesnych standardów wybiegowych.

Ostatecznie zaufaniem obdarzyli ją Joanna Krupa oraz Marcin Tyszka, dając uczestniczce szansę na dalszy rozwój. Krok po kroku udowadniała swoją wartość, co zaprowadziło ją na sam szczyt i zapewniło zwycięstwo w finale tego popularnego formatu stacji TVN.

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Za co widzowie pokochali Zuzannę Kołodziejczyk w "Top Model"?

Telewidzowie obdarzyli Zuzannę ogromną sympatią przede wszystkim za jej niezwykłą skromność, autentyczność oraz wielką determinację. Od samego początku zmagań otwarcie walczyła ze swoimi kompleksami, dzięki czemu publiczność bez trudu mogła utożsamić się z jej osobistą historią.

Przed obiektywami kamer wyróżniała się szerokim uśmiechem i naturalnym wdziękiem, a jednocześnie konsekwentnie stroniła od niepotrzebnych sporów z pozostałymi rywalami. Jej końcowy triumf stał się dla wielu osób najlepszym dowodem na to, że w branży modowej niezłomny charakter i ciężka praca mają dokładnie takie samo znaczenie jak perfekcyjne wymiary ciała.

Czym dziś zajmuje się Kołodziejczyk?

Chociaż telewizyjne show wypromowało już wielu triumfatorów, to właśnie Zuzanna Kołodziejczyk znalazła się w wąskim gronie osób, które zdołały utrzymać się w świecie mody przez długie lata. Po wygranej podpisała kontrakty z renomowanymi agencjami i wzięła udział w sesjach zdjęciowych dla prestiżowych pism, w tym polskich wydań magazynów "Glamour" oraz "Vogue".

Nie ograniczyła się jednak wyłącznie do pracy na tradycyjnym wybiegu, lecz zbudowała mocną markę w mediach społecznościowych, gdzie zachęca do samoakceptacji i zrównoważonego trybu życia. W życiu prywatnym również odnalazła szczęście i stworzyła stabilny związek, w 2022 r. wychodząc za mąż za muzyka posługującego się pseudonimem Robbie Rabane.

Metamorfoza Zuzanny Kołodziejczyk. Tak zmieniła się zwyciężczyni "Top Model"

Wizerunkowa ewolucja Zuzanny Kołodziejczyk nieustannie przyciąga uwagę fanów jej urody. W czasach telewizyjnego debiutu była 19-latką, która nosiła swobodne ubrania oraz charakterystyczne kolczyki, dopiero szukając własnej ścieżki w świecie mody. Dzisiaj jako 33-letnia kobieta zachwyca eleganckim i dojrzałym stylem, bijącą od niej pewnością siebie oraz pełną świadomością własnych zalet. Niżej znajdziecie zdjęcia Zuzy!

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