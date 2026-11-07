Sara James faworytką na Eurowizję 2027. Fani konkursu wskazali wymarzoną reprezentantkę Polski

Eurowizja 2027 w Bułgarii. Fani chcą, by Polskę reprezentowała Sara James

Znamy już rozstrzygnięcie corocznego plebiscytu „Wymarzony reprezentant Polski na ESC 2027”, za którego organizację odpowiadają portal Dziennik Eurowizyjny oraz kanał Eurovibes. W zabawie regularnie głosują najbardziej oddani miłośnicy tego muzycznego widowiska, którzy doskonale znają jego specyfikę i potrafią trafnie ocenić szanse poszczególnych wykonawców na sukces. Zdaniem fanów podczas 71. Konkursu Piosenki Eurowizji w bułgarskim Burgas polskie barwy powinna reprezentować Sara James. Taki werdykt nie stanowi zaskoczenia, ponieważ głosujący postawili na młodą i utalentowaną wokalistkę, która już wcześniej dostarczyła polskim widzom wielu powodów do dumy na międzynarodowych scenach.

Sara James na Eurowizję 2027. Międzynarodowe sukcesy młodej wokalistki

Wokalistka ma już za sobą spektakularne występy przed zagraniczną publicznością, zaczynając od zajęcia drugiego miejsca z utworem „Somebody” podczas Eurowizji Junior w Paryżu w 2021 roku. Kolejnym krokiem w jej karierze był udział w amerykańskiej odsłonie programu „Mam talent”, gdzie Simon Cowell nagrodził ją „złotym przyciskiem”, co otworzyło jej drogę do finału i wspólnego występu z grupą Black Eyed Peas. Warto przypomnieć, że artystka zgłosiła się już do polskich preselekcji przed Eurowizją 2025, w których ostatecznie zwyciężyła Justyna Steczkowska, jednak młoda gwiazda zrezygnowała z udziału w nich zaledwie parę godzin przed publikacją oficjalnej listy uczestników. Na ten moment nie wiadomo, czy piosenkarka zdecyduje się na walkę o wyjazd na konkurs w 2027 roku. Próbowaliśmy uzyskać komentarz w tej sprawie od współpracowników Sary James, lecz nasze zapytanie pozostało bez odpowiedzi.

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Wymarzony reprezentant Polski na Eurowizję 2027. Pełne wyniki plebiscytu

Ostateczny kształt rankingu „Wymarzony reprezentant Polski na ESC 2027” to wspólna decyzja odbiorców kanału Eurovibes, czytelników Dziennika Eurowizyjnego oraz specjalnie powołanego przez organizatorów grona ekspertów. Swoje głosy można było oddawać zarówno na oficjalnej witrynie internetowej, jak i w mediach społecznościowych, a ostateczna klasyfikacja kandydatów w tegorocznym głosowaniu przedstawia się w następujący sposób.

Sara James - 154 pkt.

Michał Szpak - 133 pkt.

Roxie Węgiel - 128 pkt.

Margaret - 101 pkt.

Sylwia Grzeszczak - 89 pkt

Igor Herbut - 85 pkt.

Natalia Szroeder

Zalia

Kaeyra

Marcin Maciejczak

Sargis

Viki Gabor