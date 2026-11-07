Karambol na moście! Zderzyło się aż 12 pojazdów. Droga była całkowicie zablokowana

Do zdarzenia doszło w sobotę rano (7 listopada) na moście Niepodległości w Oświęcimiu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933. Jak przekazała asp. szt. Małgorzata Jurecka, rzeczniczka miejscowej policji, w kolizji uczestniczyło łącznie 12 pojazdów - zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Warunki na drodze były trudne. Panowała mgła, a nawierzchnia mogła być śliska. Policjanci będą ustalać dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Zderzenie 12 samochodów. Most był zablokowany

Po kolizji most Niepodległości został zamknięty dla ruchu. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Uszkodzone pojazdy były sukcesywnie zabierane przez lawety.

Jak poinformowała policja, jeszcze przed godziną 10 droga miała zostać udrożniona. Na szczęście, mimo dużej liczby uczestniczących w zdarzeniu samochodów, nikt nie został poważnie ranny.

Droga wojewódzka nr 933 łączy Rzuchów w województwie śląskim z Chrzanowem w Małopolsce. Jest ważną trasą dla kierowców podróżujących z Oświęcimia w kierunku Krakowa.