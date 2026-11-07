Potężna katastrofa budowlana! Czteropiętrowy budynek runął jak domek z kart

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w dzielnicy Bras w Sao Paulo, w południowo-wschodniej Brazylii. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na lokalne władze, zawalił się tam czteropiętrowy budynek, w którym działały niewielkie sklepy. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane.

Four-storey building collapses in Sao Paulo #AletihadNewsCenter #Brazil— Aletihad English (@AletihadEn) November 7, 2026

Budynek runął. Trwa przeszukiwanie gruzowiska

Skala zniszczeń jest ogromna. Według dotychczasowych informacji co najmniej 35 osób odniosło obrażenia. Na szczęście do tej pory nie potwierdzono żadnych ofiar śmiertelnych.

Akcja ratunkowa wciąż trwa. Jak przekazało kierownictwo ekipy ratowniczej, cytowane przez telewizję Globo, służby dokładnie przeszukują pozostałości zawalonego budynku. Istnieje obawa, że w chwili katastrofy w środku znajdowały się osoby, którym nie udało się wydostać na zewnątrz.

W działaniach uczestniczy ponad 50 strażaków i ratowników. W poszukiwaniach pomagają również specjalnie wyszkolone psy. Służby nie wykluczają, że pod gruzami mogą znajdować się kolejne osoby.