Donald Trump straci poparcie Republikanów? Partia w kryzysie po przegranych wyborach

Donald Trump i przyszłość Partii Republikańskiej po porażce w Kongresie

Po wyborach do Kongresu z 3 listopada, w których Demokraci zdobyli większość w obu izbach, Republikanie muszą zmierzyć się z pytaniem o przyszłość swojej partii. Coraz więcej komentatorów zastanawia się, czy nadszedł czas na zerwanie z Donaldem Trumpem.

Jak zauważa w piątek, 6 listopada, „Washington Post”, Republikanie już od 11 lat próbują ograniczyć wpływy Trumpa. Nie udało się to nawet po wydarzeniach na Kapitolu w styczniu 2021 roku, kiedy część polityków jego partii poparła impeachment prezydenta.

Trump nie tylko przetrwał kolejne kryzysy, ale stopniowo umacniał swoją pozycję. Dziś, mimo wyborczej porażki, nadal ma ogromny wpływ na partyjnych działaczy i wyborców.

Ważną rolę odgrywają pieniądze. Wspierająca prezydenta organizacja MAGA Inc. zgromadziła w ostatnim cyklu wyborczym niemal 450 mln dolarów. Trump może dzięki temu pomagać lojalnym wobec siebie kandydatom, a utrudniać kampanie swoim przeciwnikom.

As Republicans reckon with a historic rout in Tuesday’s midterm elections, calls to extirpate President Trump from the right’s politics are resounding more forcefully than at any point since the first of his three presidential bids. https://t.co/5E8AE5iev3— The Washington Post (@washingtonpost) November 6, 2026

Amerykańskie media oceniają wpływy Donalda Trumpa

Były republikański kongresmen Bob Good w rozmowie z „Washington Post” nie pozostawił wątpliwości, jak silna jest pozycja prezydenta.

– Trump to partia. Partia to Trump. Trump to program. Program to Trump – stwierdził.

Dodał, że obecnie trudno powiedzieć, jakie wartości reprezentują Republikanie poza poparciem dla samego Trumpa.

Magazyn „New Republic” uważa jednak, że po listopadowych wyborach ruch MAGA stracił swoją dotychczasową siłę i może już nie odzyskać dawnych wpływów.

Inaczej sytuację widzi Curt Mills, redaktor naczelny „American Conservative”. Jego zdaniem Republikanie nie odwrócą się od prezydenta i nadal będą wspierać najważniejsze elementy jego polityki.

Tygodnik „Economist” przewiduje natomiast ostrą walkę między zwolennikami Trumpa a politykami, którzy obwiniają go o wyborczą porażkę.

Niezależnie od sytuacji w partii Trump pozostanie prezydentem USA przez kolejne dwa lata. Zachowa też duże możliwości działania, zwłaszcza w polityce zagranicznej.