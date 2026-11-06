Katastrofa lotnicza na autostradzie A2! Dwie osoby nie żyją

Katastrofa samolotu na autostradzie A2. Dwie osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 6 listopada około godziny 14.48 na autostradzie A2 na północny wschód od Magdeburga we wschodnich Niemczech. Jak informują agencja dpa i portal n-tv, niewielki samolot z nieznanych przyczyn spadł wprost na jezdnię.

Maszyna rozbiła się na odcinku pomiędzy miejscowością Burg a parkingiem autostradowym Krähenberge. Po uderzeniu o ziemię samolot stanął w płomieniach. Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe.

Strażacy rozpoczęli gaszenie pożaru i przeszukiwanie wraku. Niestety, dla dwóch osób znajdujących się na pokładzie było już za późno. Ratownicy wydobyli ich ciała ze zniszczonego samolotu. Policja potwierdziła śmierć obu osób.

Według dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy żaden samochód jadący autostradą nie został uszkodzony. Nie ma jednak jeszcze pełnych informacji o ewentualnych innych poszkodowanych.

Samolot spadł na ruchliwą autostradę. Ogromne utrudnienia

Zdjęcia i nagrania z miejsca katastrofy pokazują płonące szczątki maszyny. Samolot został niemal całkowicie zniszczony. Jego ogon pozostał na jezdni, a spalone fragmenty kadłuba leżały również przy poboczu.

Policja rozpoczęła wyjaśnianie okoliczności tragedii. Na razie nie wiadomo, dlaczego samolot znalazł się tak nisko nad autostradą i co doprowadziło do jego upadku.

W związku z katastrofą zamknięto odcinek autostrady A2 w rejonie wypadku. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.

Autostrada A2 to jedna z najważniejszych tras w Niemczech. Łączy okolice Berlina z zachodnią częścią kraju, w tym Nadrenią Północną-Westfalią. Służby nadal pracują na miejscu katastrofy.

Ein kleines Flugzeug ist auf der Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg verunglückt. Zwei Insassen konnten nur noch tot geborgen werden. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen das brennende Flugzeug. https://t.co/9K25GVyI2p— ntv Nachrichten (@ntvde) November 6, 2026

Sonda Czy boisz się latać samolotem? Tak, panicznie się boję Czasami mam obawy, ale radzę sobie ze strachem Nigdy się nad tym nie zastanawiałem/am Nie! Uwielbiam latać :)

🚨 Schwerer Flugzeugabsturz auf der A2 in Sachsen-Anhalt Am Freitagnachmittag ist zwischen Burg und Krähenberge nordöstlich von Magdeburg ein Kleinflugzeug auf die Autobahn 2 gestürzt und unmittelbar danach in Brand geraten. 😔 Nach Angaben der Polizei kamen beide Insassen ums Leben. Glücklicherweise wurden keine Fahrzeuge auf der Autobahn in den Unfall verwickelt. Die Ursache des Absturzes ist bislang unklar. Polizei und Rettungskräfte sind weiterhin vor Ort. Die A2 ist in Richtung Hannover derzeit vollständig gesperrt. 🕯️ Zwei Menschenleben sind bei diesem tragischen Unglück verloren gegangen. Den Angehörigen gilt besonderes Mitgefühl.— Solix Trading (@Solix_Trade) November 6, 2026