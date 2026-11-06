Śmierć Jesusa de Miguela wstrząsnęła światem. Jan Tomaszewski komentuje: „Wielka tragedia, ale to ryzyko zawodowe”

W poniedziałkowy wieczór podczas meczu drugiej ligi hiszpańskiej między CD Tenerife a FC Andorra doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. W doliczonym czasie gry bramkarz gości, Jesus Owono, wyskoczył do piłki i zderzył się z napastnikiem gospodarzy, Jesusem de Miguelem, uderzając go kolanem w klatkę piersiową. 30-latek upadł na murawę, a lekarze stwierdzili zatrzymanie akcji serca. Pomimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, piłkarz zmarł następnego dnia rano. Sprawą zajęła się policja, która wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział tysiące osób, w tym selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente i prezes Realu Madryt Florentino Perez.

Tomaszewski staje w obronie bramkarza. "To jest ryzyko zawodowe"

Wydarzenia z Hiszpanii skomentował Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski. Jego zdaniem, wina nie leży po stronie bramkarza, a takie sytuacje są wpisane w nowoczesny futbol.

- Moim zdaniem nie da się temu przeciwdziałać. Dlaczego? Dlatego, że bramkarz musi być tym czwartym albo piątym obrońcą - uważa Jan Tomaszewski.

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Były reprezentant Polski przywołał dramatyczną sytuację ze swojej kariery, która obrazuje, jak wielkie ryzyko podejmują zawodnicy.

- Graliśmy mecz w Sao Paulo z Brazylią przed mistrzostwami świata. Grałem wtedy jako jedyny bramkarz na szesnastym metrze, gdy atakowaliśmy. Jeśli przeciwnik zagrał długą piłkę, zawsze miałem do niej bliżej niż goniący ją napastnik i mogłem ją wybić nogą lub głową - wspomina.

"Straciłem przytomność, mogłem zakończyć karierę"

Podczas jednej z akcji doszło do groźnego zderzenia.

- Brazylijczycy przechwycili piłkę i zagrali długie podanie. Wybiegłem na trzydziesty metr i odchylając się, wybiłem piłkę głową. Napastnik w tym impecie nie zdążył zahamować i uderzył mnie w splot słoneczny. Straciłem przytomność, na boisku pojawiła się karetka - opowiada Tomaszewski. - Do dzisiaj mam ślad po tym uderzeniu. Przyjechałem do kraju półprzytomny i miałem półtora czy dwa miesiące przerwy.

Legendarny bramkarz podkreśla, że rywal nie chciał go skrzywdzić, a całe zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem.

- Zawodnik nie chciał tego zrobić, po prostu w pędzie wpadł na mnie barkiem. To jest to samo, co uderzenie kolanem. Mogłem zakończyć karierę po takim faulu, ale to jest ryzyko zawodowe i trzeba to brać pod uwagę - podkreśla.

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Tomaszewski jest przekonany, że podobnych sytuacji będzie coraz więcej, choć ma nadzieję, że nie będą one tak tragiczne.

- Wielka tragedia się stała. Jego serce nie wytrzymało. To jest ryzyko zawodowe, które trzeba wkalkulować w ten sport. Ja bym bramkarza nie winił - podsumowuje Tomaszewski.

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