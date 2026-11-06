Poszukiwany za zabójstwo Estończyk wpadł na granicy. Miał fałszywy polski dowód

Fałszywy dokument wzbudził podejrzenia

Do zatrzymania doszło 3 listopada podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Słubic. Mundurowi wykonywali wówczas zadania związane z czasowym przywróceniem kontroli granicznej w Świecku.

Do sprawdzenia skierowano autokar wjeżdżający do Polski. W trakcie kontroli jeden z pasażerów okazał polski dowód osobisty. Dokument od początku wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Szczegółowa weryfikacja wykazała, że był podrobiony.

Mężczyzna przyznał następnie, że jest obywatelem Estonii, i podał swoje prawdziwe dane osobowe.

Poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Na tym jednak problemy 24-latka się nie skończyły. Po sprawdzeniu w policyjnych i międzynarodowych bazach danych okazało się, że jest on poszukiwany czerwoną notą Interpolu.

Jak przekazała Straż Graniczna, fińskie służby wystawiły za nim wniosek o zatrzymanie. Estończyk jest podejrzewany o dokonanie zabójstwa na terenie Finlandii. Poszukiwania prowadzone były w celu jego zatrzymania, a następnie przekazania lub ekstradycji do kraju, w którym ma stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.

Po potwierdzeniu aktualności poszukiwań funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, zachowując szczególne środki ostrożności.

Sąd zdecydował o areszcie

Sprawa trafiła do prokuratury. Na jej wniosek sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Estończyk usłyszał również zarzut posłużenia się jako autentycznym podrobionym polskim dowodem osobistym. Jak poinformowała Straż Graniczna, przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze.

Sąd orzekł wobec niego sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres dwóch lat próby. Przepadły także zabezpieczone dowody rzeczowe.

Czym jest czerwona nota Interpolu?

Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy komunikat dotyczący osób podejrzanych o popełnienie najpoważniejszych przestępstw lub skazanych prawomocnym wyrokiem, które ukrywają się poza granicami swojego kraju. Jej celem jest umożliwienie zatrzymania poszukiwanej osoby i przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej, aby mogła odpowiedzieć za swoje czyny przed właściwym sądem.

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