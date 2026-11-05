Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego: 6-8 listopada

Nadchodzący weekend w Gorzowie Wielkopolskim przyniesie pogodę o dwóch, zupełnie różnych obliczach. Prognozy na 6-8 listopada pokazują, że cierpliwość mieszkańców zostanie nagrodzona – po pochmurnym i szarym początku, nadejdą dwa w pełni słoneczne dni. Kluczową informacją jest brak jakichkolwiek opadów deszczu. Chociaż w ciągu dnia temperatury będą dość stabilne, to noce z każdym kolejnym dniem przyniosą coraz niższe wartości, a na koniec weekendu pojawi się przymrozek.

Pochmurny piątek na początek weekendu

Piątek w Gorzowie Wielkopolskim upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo przez cały dzień. Szare chmury mogą sprawiać wrażenie ponurej aury, jednak na szczęście nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie około 7 stopni Celsjusza, ale brak słońca sprawi, że odczuwalnie może być dość chłodno. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 1°C. Wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Sobota przyniesie słońce i najwyższą temperaturę

Po pochmurnym piątku sobota przyniesie upragnioną zmianę i okaże się najprzyjemniejszym dniem weekendu. Niebo nad Gorzowem Wielkopolskim będzie bezchmurne, a słońce powinno towarzyszyć mieszkańcom od rana do wieczora. To będzie też najcieplejszy dzień w prognozie – w najcieplejszym momencie termometry pokażą blisko 8 stopni Celsjusza. Słoneczna pogoda z pewnością zachęci do spędzania czasu na zewnątrz. Nocą jednak temperatura spadnie do okolic zera. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Słoneczna, ale coraz chłodniejsza niedziela

Ostatni dzień weekendu utrzyma słoneczną passę. Niedziela w Gorzowie Wielkopolskim również będzie bezchmurna, co pozwoli cieszyć się jesiennym słońcem. Temperatura w ciągu dnia będzie jednak odrobinę niższa niż w sobotę i sięgnie maksymalnie 7 stopni. Największą różnicę odczujemy jednak po zmroku. Czyste niebo w nocy sprawi, że ciepło szybko ucieknie, a temperatura spadnie do około -2°C. To najniższa prognozowana wartość w ten weekend, oznaczająca wyraźny przymrozek. Wiatr pozostanie słaby i nie będzie wpływał na odczucie chłodu.

Jak spędzić taki weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Zmienna aura w Gorzowie Wielkopolskim daje kilka możliwości na zaplanowanie wolnego czasu. Pochmurny, ale suchy piątek to dobra okazja na załatwienie spraw na mieście lub wizytę w miejscach, gdzie pogoda nie odgrywa dużej roli. Z kolei sobota i niedziela to wymarzony czas dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. Bezchmurne niebo i brak deszczu stworzą idealne warunki na długi spacer po jednym z parków, rodzinną wycieczkę czy przechadzkę wzdłuż rzeki. Warto maksymalnie wykorzystać dzienne słońce, pamiętając jednak o odpowiednim ubiorze. Chłodne poranki i wieczory, a zwłaszcza niedzielny poranny przymrozek, wymagają cieplejszej kurtki, czapki i szalika.

Dane pogodowe: OpenWeather