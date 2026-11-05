Papież przemówił do Polaków. Mówił o "poszanowaniu prawa"

Ważne słowa papieża Leona XIV do Polaków! „Pokoju nie buduje się na przemocy”

Podczas audiencji generalnej w środę, 4 listopada papież Leon XIV zwrócił się do polskich pielgrzymów. Jak informuje Vatican News, Ojciec Święty przypomniał najpierw o 70. rocznicy uwolnienia z więzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz węgierskiego kardynała Józsefa Mindszentyego. Obaj duchowni byli prześladowani przez komunistyczne władze swoich krajów.

Leon XIV nawiązał przy tej okazji do słów papieża Piusa XII, który po uwolnieniu obu kardynałów napisał encyklikę „Laetamur admodum”. Przesłanie sprzed 70 lat, zdaniem obecnego papieża, pozostaje aktualne.

Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. „Pokój buduje się na sprawiedliwości”

„Pozdrawiam serdecznie Polaków! Siedemdziesiąt lat temu zostali zwolnieni z więzienia bohaterscy Prymasi Polski i Węgier, Kardynałowie Stefan Wyszyński i József Mindszenty” – powiedział papież.

„Przypominając słowa, jakie Papież Pius XII napisał przy tej okazji w Encyklice Laetamur admodum, wzywam do uznania, że pokój buduje się na sprawiedliwości, poszanowaniu prawa i dialogu, a nie na przemocy. Wszystkim wam błogosławię!” – zakończył swoje przesłanie do Polaków.

Polacy przyjechali do Watykanu. Kto spotkał się z papieżem?

Jak podaje Vatican News, podczas środowej audiencji w Watykanie obecnych było wiele grup pielgrzymów z Polski i zagranicy.

Wśród nich znaleźli się wierni z parafii św. Michała Archanioła w Warszawie oraz parafii św. Gertrudy we Franklin Park w Stanach Zjednoczonych. Przyjechali również członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Rodzin w Chełmie Śląskim, a także uczestnicy Marszu św. Bogumiła z Uniejowa.

W audiencji wzięli udział także przedstawiciele Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Przybyli do Rzymu, aby odwiedzić relikwie św. Jana Pawła II, który był honorowym członkiem ich wspólnoty.

Papież skierował do wszystkich zgromadzonych Polaków serdeczne pozdrowienia i udzielił im błogosławieństwa.

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