Igły w cukierkach na Halloween. Niebezpieczny trend rozprzestrzenia się w Europie

Niebezpieczne znaleziska w słodyczach

W wielu krajach Europy Środkowej wszczęto śledztwa po zgłoszeniach dotyczących niebezpiecznych przedmiotów ukrytych w halloweenowych cukierkach. Jak informuje AFP, chodzi o ostre elementy metalowe, takie jak igły, szpilki czy gwoździe, które mogły stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia dzieci.

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Austrii. Tamtejsze służby otrzymały dotąd 17 zawiadomień dotyczących podejrzanych słodyczy. Niewykluczone jednak, że liczba ta wzrośnie po apelu władz skierowanym do rodziców o dokładne sprawdzenie cukierków przyniesionych przez dzieci do domów.

Minister nie kryje oburzenia

Do sprawy odniósł się austriacki minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner. W oficjalnym oświadczeniu ostro potępił działania osób odpowiedzialnych za umieszczanie niebezpiecznych przedmiotów w słodyczach.

- To podłe i perfidne działania - podkreślił szef resortu.

Jednocześnie austriacka policja zaznacza, że na obecnym etapie postępowania nie ma dowodów pozwalających jednoznacznie powiązać wszystkie zgłoszone przypadki.

Podobne przypadki także w Polsce

Niepokojące sygnały pojawiły się również w Polsce. Śledztwo zostało wszczęte po tym, jak czworo dzieci na Pomorzu miało znaleźć w halloweenowych cukierkach ostre elementy.

Także niemieckie służby informowały o podobnych zgłoszeniach. Władze analizują okoliczności poszczególnych przypadków i sprawdzają, czy mogą być ze sobą powiązane.

Policja apeluje o rozwagę

Choć sprawa budzi ogromne emocje, policjanci apelują o zachowanie spokoju. Austriackie służby zalecają rodzicom dokładne sprawdzanie zawartości słodyczy zebranych przez dzieci podczas halloweenowych zabaw.

W przypadku podejrzenia połknięcia obcego przedmiotu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jednocześnie funkcjonariusze przestrzegają przed wywoływaniem paniki i podkreślają, że każde zgłoszenie jest obecnie skrupulatnie weryfikowane.

Szukają osoby rozdającej zatrute słodycze

Do szczególnie niepokojącej sytuacji doszło również na Węgrzech. Policja prowadzi poszukiwania osoby, która podczas ulicznych zabaw halloweenowych w dwóch miejscowościach pod Budapesztem miała rozdawać dzieciom cukierki zawierające ostre metalowe fragmenty.

Śledczy liczą na pomoc świadków i apelują do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Europejskie służby nie wykluczają, że podobnych przypadków może być więcej, dlatego rodzice powinni zachować szczególną ostrożność przy sprawdzaniu słodyczy przynoszonych przez dzieci do domu.

Sonda Obchodzisz Halloween? tak, uwielbiam to święto nie, ale mam przygotowane cukierki w razie czego nie i wyraźnie zaznaczam, aby nikt nie pukał do moich drzwi