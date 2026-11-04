Igły w cukierkach na Halloween. Niebezpieczny trend rozprzestrzenia się w Europie

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Niebezpieczne znaleziska w słodyczach
W wielu krajach Europy Środkowej wszczęto śledztwa po zgłoszeniach dotyczących niebezpiecznych przedmiotów ukrytych w halloweenowych cukierkach. Jak informuje AFP, chodzi o ostre elementy metalowe, takie jak igły, szpilki czy gwoździe, które mogły stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia dzieci.
Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Austrii. Tamtejsze służby otrzymały dotąd 17 zawiadomień dotyczących podejrzanych słodyczy. Niewykluczone jednak, że liczba ta wzrośnie po apelu władz skierowanym do rodziców o dokładne sprawdzenie cukierków przyniesionych przez dzieci do domów.
Minister nie kryje oburzenia
Do sprawy odniósł się austriacki minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner. W oficjalnym oświadczeniu ostro potępił działania osób odpowiedzialnych za umieszczanie niebezpiecznych przedmiotów w słodyczach.
- To podłe i perfidne działania - podkreślił szef resortu.
Jednocześnie austriacka policja zaznacza, że na obecnym etapie postępowania nie ma dowodów pozwalających jednoznacznie powiązać wszystkie zgłoszone przypadki.
Podobne przypadki także w Polsce
Niepokojące sygnały pojawiły się również w Polsce. Śledztwo zostało wszczęte po tym, jak czworo dzieci na Pomorzu miało znaleźć w halloweenowych cukierkach ostre elementy.
Także niemieckie służby informowały o podobnych zgłoszeniach. Władze analizują okoliczności poszczególnych przypadków i sprawdzają, czy mogą być ze sobą powiązane.
Policja apeluje o rozwagę
Choć sprawa budzi ogromne emocje, policjanci apelują o zachowanie spokoju. Austriackie służby zalecają rodzicom dokładne sprawdzanie zawartości słodyczy zebranych przez dzieci podczas halloweenowych zabaw.
W przypadku podejrzenia połknięcia obcego przedmiotu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jednocześnie funkcjonariusze przestrzegają przed wywoływaniem paniki i podkreślają, że każde zgłoszenie jest obecnie skrupulatnie weryfikowane.
Szukają osoby rozdającej zatrute słodycze
Do szczególnie niepokojącej sytuacji doszło również na Węgrzech. Policja prowadzi poszukiwania osoby, która podczas ulicznych zabaw halloweenowych w dwóch miejscowościach pod Budapesztem miała rozdawać dzieciom cukierki zawierające ostre metalowe fragmenty.
Śledczy liczą na pomoc świadków i apelują do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Europejskie służby nie wykluczają, że podobnych przypadków może być więcej, dlatego rodzice powinni zachować szczególną ostrożność przy sprawdzaniu słodyczy przynoszonych przez dzieci do domu.