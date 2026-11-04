Zachłanna Polka w USA narobiła sobie wstydu na cały internet! Padły porównania do "chytrej baby z Radomia"

Polka w USA chciała zabrać całe wiadro cukierków na Halloween

Cała sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, a wideo dokumentujące to zdarzenie udostępniła na Instagramie twórczyni prowadząca profil @dorota_life_chicago. Autorka opatrzyła publikację słowami „Hit Halloween w USA!… tej historii chyba nikt się nie spodziewał!”.

Wideo zarejestrowane przez kamerę wideodomofonu ukazuje dwie kobiety podchodzące pod dom, przed którym gospodarze wystawili łakocie z myślą o najmłodszych. W amerykańskich miasteczkach to bardzo powszechny zwyczaj. Kiedy domownicy nie mogą osobiście otwierać drzwi, zostawiają na zewnątrz pełne słodyczy pojemniki, ufając w zwykłą ludzką uczciwość.

Z początku sytuacja wyglądała zupełnie normalnie. Panie przebierały w słodkościach, aż nagle jedna z nich zapytała swoją towarzyszkę po polsku „Czy wziąć to wiadro?”. Zaraz potem chwyciła i zaczęła unosić wypełniony cukierkami pomarańczowy pojemnik.

Właścicielka domu w USA przyłapała Polki przez wideodomofon

Autorka profilu o imieniu Dorota opisała całe to zajście słowami „Dwie panie przyszły po cukierki, zaczęły wybierać, aż w pewnym momencie padło pytanie: Czy wziąć to wiadro?”. Sekundę później wyszło na jaw, że gospodyni bacznie przygląda się całej scenie w czasie rzeczywistym.

Obserwująca obraz z kamery właścicielka posesji błyskawicznie użyła wideodomofonu, aby upomnieć amatorki darmowych łakoci. Prowadząca instagramowy profil @dorota_life_chicago skomentowała w swoim poście, że „właścicielka domu zauważyła wszystko na kamerze i zareagowała. Wiadro musiało wrócić na swoje miejsce.”.

Gdy z zamontowanego przy drzwiach głośnika popłynął głos gospodyni, przyłapana na gorącym uczynku kobieta pospiesznie odłożyła pomarańczowy pojemnik z powrotem na stolik. To jednak wcale nie był finał tej opowieści.

Polka wróciła pod dom w USA po godzinie, by sprawdzić słodycze

Największy szok wśród użytkowników sieci wywołały dalsze losy tego wieczoru. Jak przekazała autorka nagrania, jedna z nagranych wcześniej bohaterek postanowiła ponownie odwiedzić tę samą posesję.

Na instagramowym profilu @dorota_life_chicago opublikowano zaskakującą informację o treści „Ale najlepsze? Godzinę później jedna z pań wróciła sprawdzić, czy cukierki nadal tam stoją!”.

Sama twórczyni internetowa podeszła do tego nietypowego incydentu z dużym humorem. Swój wpis na portalu społecznościowym uzupełniła o pytanie „I teraz naprawdę zastanawia mnie jedno… co można zrobić z taką ilością słodyczy?”.

Internauci komentują nagranie z Polkami w USA. Padły słowa o „chytrej babie z Radomia”

Opublikowane wideo w ekspresowym tempie obiegło portale społecznościowe. Sekcja komentarzy zapełniła się surową krytyką wymierzoną w zachowanie nagranych kobiet, a komentujący chętnie porównywali je do legendarnej postaci z memów, czyli „chytrej baby z Radomia”.

„Chytre baby z Radomia” „Stare baby chodzą po domach i kradną cukierki które są dla dzieci. Co za wstyd!” "Pięknie się polaczki zachowały..no po prostu pięknie.. zachłanne mendy..." "Halloween za granicą, a Polki wszędzie potrafią narobić siary" "Polaczki - cebulaczki ! Wstyd mi za te baby, wstyd"

- takimi wpisami oburzeni użytkownicy internetu podsumowali całe zdarzenie pod opublikowanym materiałem.

W podsumowaniu swojego posta autorka wideo zadała obserwatorom pytanie „A Wy jak oceniacie takie zachowanie?”. Analizując wpisy zamieszczone przez internautów, próżno szukać w nich jakiegokolwiek zrozumienia dla postawy obu kobiet.

Sonda Obchodzisz Halloween? tak, uwielbiam to święto nie, ale mam przygotowane cukierki w razie czego nie i wyraźnie zaznaczam, aby nikt nie pukał do moich drzwi