Aligator wszedł do sklepu z bajglami w USA. Przerażony właściciel od razu rzucił się do ucieczki

Aligator w sklepie z bajglami w Karolinie Północnej

Niecodzienna sytuacja wydarzyła się w czwartek w sklepie Bagel Dock Express w miejscowości Southport w Karolinie Północnej. Jak podaje „New York Post”, do lokalu wszedł aligator mierzący około 90 centymetrów długości.

Zwierzę skorzystało z pozostawionych otwartych drzwi prowadzących na zaplecze. Najpierw przeszło przez magazyn, później przez kuchnię, aż wreszcie znalazło się za ladą, przy której obsługiwani są klienci. Całą jego wędrówkę uchwyciły kamery monitoringu.

Właściciel lokalu Jesse Driscoll był w tym czasie zajęty instalowaniem nowego pieca. Kiedy nagle dostrzegł aligatora, podskoczył ze strachu i wybiegł ze sklepu. Po chwili przyprowadził drugiego mężczyznę, żeby pokazać mu, co pojawiło się w środku.

– To coś zupełnie niezwykłego jak na sklep z bajglami – opowiadał później zaskoczony Driscoll w rozmowie z WWAY News.

– Można zobaczyć wiele rzeczy. Ludzi wchodzących do sklepu, znajomych, którzy wpadają się przywitać. Ale nigdy przez milion lat nie przyszłoby mi do głowy, że zobaczę aligatora – przyznał właściciel.

Interwencja policji w Southport i bezpieczne odłowienie aligatora z lokalu Bagel Dock Express

Driscoll nie zwlekał i zadzwonił pod numer alarmowy 911. Na miejsce przyjechała policja z Southport oraz służby zajmujące się ochroną zwierząt. Funkcjonariuszom udało się bezpiecznie złapać gada i usunąć go ze sklepu.

Na szczęście nikt nie został ranny, a sam aligator również wyszedł z całego zdarzenia bez szwanku.

Policjanci z Southport opublikowali później zdjęcia nietypowego intruza w mediach społecznościowych. Dodali do nich żartobliwy podpis: „Aligator – alejka numer 1”.

Pracownicy Bagel Dock Express także postanowili podejść do sytuacji z humorem. Udostępnili nagranie z monitoringu i napisali:

– Najwyraźniej wiadomość o naszych świeżych bajglach dotarła aż na bagna!

Zapewnili również, że nie było żadnych obrażeń ani większych problemów. Po prostu sklep odwiedził bardzo niezwykły klient.

Film przedstawiający aligatora przechadzającego się po sklepie szybko zainteresował użytkowników mediów społecznościowych.

Alligator casually strolls into bagel shop, terrorizing employees: 'Never in a million years' https://t.co/0xq3x5T8pO https://t.co/neVbdtZb4C— New York Post (@nypost) November 4, 2026