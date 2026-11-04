86-latek z psem przeżyli dwa miesiące na oceanie! Zostali uratowani

86-latek zaginął na oceanie razem z psem. Nie było z nim kontaktu przez dwa miesiące

86-letni Amerykanin jeszcze pod koniec sierpnia wyruszył jachtem żaglowym Willow Wind z Astorii w stanie Oregon do Pago Pago na Samoa Amerykańskim. Towarzyszył mu pies.

20 sierpnia kontakt z żeglarzem się urwał. Przez kolejne tygodnie nie było wiadomo, co się z nim dzieje. Ale dopiero 24 października amerykańska Straż Przybrzeżna otrzymała zgłoszenie, że mężczyzna nie dotarł na miejsce zgodnie z planem. Rozpoczęto poszukiwania.

Trzy dni później służby odebrały sygnał alarmowy z jachtu. Do akcji skierowano samoloty i jednostkę Straży Przybrzeżnej. Poproszono również o pomoc statki znajdujące się w pobliżu.

Jeszcze tego samego wieczoru załoga samolotu odnalazła Willow Wind około 740 kilometrów od San Diego. Jacht miał uszkodzone żagle i dryfował po oceanie.

Senior i pies uratowani z uszkodzonego jachtu. Fale utrudniały akcję

Następnego ranka do żaglówki dotarł statek Grand Orion. Ratownicy nie mogli jednak od razu zabrać 86-latka i jego psa na pokład. Na oceanie panowały trudne warunki, a wysokie fale stwarzały zagrożenie.

Dopiero później tego dnia załodze udało się bezpiecznie ewakuować rozbitków.

Kolejnego poranka przyleciał śmigłowiec Straży Przybrzeżnej, który zabrał mężczyznę i jego psa ze statku około 270 kilometrów na zachód od miejscowości Ventura.

Senior został przetransportowany do San Diego, a następnie trafił do szpitala Scripps Mercy na badania. Służby nie ujawniły szczegółów dotyczących jego stanu zdrowia.

– Jesteśmy wdzięczni marynarzom i załogom Straży Przybrzeżnej, których wspólne działania pozwoliły szczęśliwie zakończyć poszukiwania – powiedział komandor Jason Nguyen.

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RESCUED: Coast Guard saves 86-year-old sailor and his dog 460 miles off San Diego after they vanished for more than two months at sea. The man had been sailing from Oregon to American Samoa when his boat became disabled, adrift and lost contact Aug. 20, but authorities weren't alerted he was overdue until Oct. 24. A merchant vessel reached the drifting sailboat in rough seas, and a Coast Guard helicopter ultimately flew the man and his dog to San Diego, where he was taken to a hospital for evaluation. Full story here https://t.co/ll588DWaiq— Fox News US (@FoxUSNews) November 4, 2026