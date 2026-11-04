"Jeszcze cię złapię!". Terroryzował 26-latkę i rzucał obsceniczne teksty. Złapał ją tuż przed domem

Do niepokojącej sytuacji doszło 2 listopada około godz. 9.30 przy ul. Ząbkowskiej na Pradze-Północ.

Mężczyzna na rowerze miał kierować wobec 26-latki obsceniczne komentarze, grozić jej i blokować wejście do budynku.

Policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca Woli. Usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, a w chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

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Zaczepił ją przy piekarni. Kobieta nie mogła wejść do domu

O sprawie zrobiło się głośno 2 listopada, gdy jedna z mieszkanek Warszawy opisała niepokojącą sytuację w mediach społecznościowych. Około godz. 9.30 w pobliżu piekarni przy ulicy Ząbkowskiej podjechał do niej na rowerze nieznajomy mężczyzna.

Zaczął kierować pod jej adresem wulgarne, seksualne komentarze. Kobieta próbowała dostać się do klatki schodowej, ale mężczyzna jej to utrudniał. Zachowywał się agresywnie i groził, że jeszcze ją złapie. Wspomniał też, że choruje na schizofrenię.

Ostatecznie odjechał w kierunku ulicy Targowej. Kobieta postanowiła ostrzec inne mieszkanki Pragi-Północ. Zawiadomiła również policję.

Znajdowałam się zaledwie około 200 metrów od swojego miejsca zamieszkania. Mężczyzna kierował do mnie wulgarne i obsceniczne teksty o charakterze seksualnym. Wielokrotnie wspominał o współżyciu i w jednoznaczny, bardzo niepokojący sposób mówił, co chciałby ze mną zrobić. Kiedy próbowałam dostać się do swojej klatki schodowej, nie chciał mi na to pozwolić. Zachowywał się agresywnie, groził mi i powtarzał, że jeszcze mnie złapie. Wspomniał również, że ma schizofrenię. Ostatecznie odjechał rowerem w kierunku ulicy Targowej.

Policja zareagowała błyskawicznie. 31-latek zatrzymany

Policjanci z północnopraskiej komendy szybko zajęli się sprawą. Jak przekazała nam nadkom. Paulina Onyszko, oficer prasowa komendy, funkcjonariusze zauważyli wpis pokrzywdzonej w internecie już po około 30 minutach. Zaledwie kwadrans później zatrzymali podejrzanego.

Okazał się nim 31-letni mieszkaniec warszawskiej Woli. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

Ma bogatą kartotekę. Usłyszał zarzut

Jak poinformowała se.pl nadkom. Paulina Onyszko, mężczyzna usłyszał już zarzut kierowania gróźb karalnych wobec 26-letniej kobiety. Policja ustaliła również, że ma on bogatą kartotekę. Wcześniej był notowany między innymi za przestępstwa narkotykowe i kilkukrotnie poszukiwany.

Postępowanie w sprawie trwa.