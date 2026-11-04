Drogowcy całkowicie zamkną ważny odcinek Czerniakowskiej na dłużej niż zwykle

Wielki remont Czerniakowskiej. Prace potrwają do 11 listopada

Prace na ulicy Czerniakowskiej rozpoczną się w piątek, 6 listopada o godzinie 22:00. Drogowcy zajmą się odcinkiem położonym pomiędzy Trasą Siekierkowską a skrzyżowaniem z ulicami Idzikowskiego i Gołkowską. Z uwagi na obszerny zakres prac, wymiana nawierzchni potrwa dłużej niż zwykle.

Obie jezdnie zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu. Kierowcy pojadą nową nawierzchnią w środę, 11 listopada o godzinie 4:00. Do tego czasu kierowcy i autobusy będą korzystać z wyznaczonych tras objazdowych.

Jak ominąć zamknięty odcinek? Wyznaczone objazdy

Organizacja ruchu w tej części Mokotowa ulegnie znacznej zmianie. Utrudnienia dotkną nie tylko samą ulicę Czerniakowską, ale również okoliczne skrzyżowania i trasy dojazdowe z sąsiednich rejonów miasta.

Główne zmiany i trasy objazdów dla kierowców wyglądają następująco:

Ulica Pyjasa oraz Plac Bernardyński stracą połączenie z ulicą Czerniakowską.

stracą połączenie z ulicą Czerniakowską. Główne objazdy poprowadzono Trasą Siekierkowską, Aleją Witosa, ulicą Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego, a także z ulic Powsińskiej i Gołkowskiej przez Idzikowskiego do Alei Witosa.

poprowadzono Trasą Siekierkowską, Aleją Witosa, ulicą Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego, a także z ulic Powsińskiej i Gołkowskiej przez Idzikowskiego do Alei Witosa. Ruch od strony Mokotowa skierowany zostanie ulicami Gagarina, Belwederską i Jana III Sobieskiego do ulicy Idzikowskiego.

skierowany zostanie ulicami Gagarina, Belwederską i Jana III Sobieskiego do ulicy Idzikowskiego. Ruch od strony Wilanowa pojedzie ulicami Przyczółkową, Aleją Wilanowską oraz Jana III Sobieskiego do Alei Witosa.

pojedzie ulicami Przyczółkową, Aleją Wilanowską oraz Jana III Sobieskiego do Alei Witosa. Zmiany na pasach ruchu: na ulicy Powsińskiej przed skrzyżowaniem z Idzikowskiego i Gołkowską zamknięte zostaną dwa środkowe pasy, co wymusi wyłącznie skręt w lewo lub w prawo. W Alei Witosa powstanie dodatkowy pas do skrętu w lewo w ulicę Jana III Sobieskiego, a na Czerniakowskiej od strony Mokotowa przed Trasą Siekierkowską kierowcy zyskają dwa pasy w lewo i dwa w prawo.

Zmiany dla pieszych i komunikacji miejskiej

Modyfikacje dotkną także pieszych. Przejście przez Wisłostradę na skrzyżowaniu z ulicami Idzikowskiego i Gołkowską będzie dostępne wyłącznie po stronie ulicy Powsińskiej. Z kolei przejście dla pieszych przez Czerniakowską przy Trasie Siekierkowskiej pozostanie otwarte.

Zmiany odczują też pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego, ponieważ autobusy kilku linii zmienią swoje trasy: