Drogowcy całkowicie zamkną ważny odcinek Czerniakowskiej na dłużej niż zwykle

Wielki remont Czerniakowskiej. Prace potrwają do 11 listopada
Prace na ulicy Czerniakowskiej rozpoczną się w piątek, 6 listopada o godzinie 22:00. Drogowcy zajmą się odcinkiem położonym pomiędzy Trasą Siekierkowską a skrzyżowaniem z ulicami Idzikowskiego i Gołkowską. Z uwagi na obszerny zakres prac, wymiana nawierzchni potrwa dłużej niż zwykle.
Obie jezdnie zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu. Kierowcy pojadą nową nawierzchnią w środę, 11 listopada o godzinie 4:00. Do tego czasu kierowcy i autobusy będą korzystać z wyznaczonych tras objazdowych.
Jak ominąć zamknięty odcinek? Wyznaczone objazdy
Organizacja ruchu w tej części Mokotowa ulegnie znacznej zmianie. Utrudnienia dotkną nie tylko samą ulicę Czerniakowską, ale również okoliczne skrzyżowania i trasy dojazdowe z sąsiednich rejonów miasta.
Główne zmiany i trasy objazdów dla kierowców wyglądają następująco:
- Ulica Pyjasa oraz Plac Bernardyński stracą połączenie z ulicą Czerniakowską.
- Główne objazdy poprowadzono Trasą Siekierkowską, Aleją Witosa, ulicą Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego, a także z ulic Powsińskiej i Gołkowskiej przez Idzikowskiego do Alei Witosa.
- Ruch od strony Mokotowa skierowany zostanie ulicami Gagarina, Belwederską i Jana III Sobieskiego do ulicy Idzikowskiego.
- Ruch od strony Wilanowa pojedzie ulicami Przyczółkową, Aleją Wilanowską oraz Jana III Sobieskiego do Alei Witosa.
- Zmiany na pasach ruchu: na ulicy Powsińskiej przed skrzyżowaniem z Idzikowskiego i Gołkowską zamknięte zostaną dwa środkowe pasy, co wymusi wyłącznie skręt w lewo lub w prawo. W Alei Witosa powstanie dodatkowy pas do skrętu w lewo w ulicę Jana III Sobieskiego, a na Czerniakowskiej od strony Mokotowa przed Trasą Siekierkowską kierowcy zyskają dwa pasy w lewo i dwa w prawo.
Zmiany dla pieszych i komunikacji miejskiej
Modyfikacje dotkną także pieszych. Przejście przez Wisłostradę na skrzyżowaniu z ulicami Idzikowskiego i Gołkowską będzie dostępne wyłącznie po stronie ulicy Powsińskiej. Z kolei przejście dla pieszych przez Czerniakowską przy Trasie Siekierkowskiej pozostanie otwarte.
Zmiany odczują też pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego, ponieważ autobusy kilku linii zmienią swoje trasy:
- Linie 131, 162, 180 oraz nocna N83 pojadą objazdem przez Aleję Witosa, ulicę Jana III Sobieskiego i ulicę Idzikowskiego.
- Linia 185 i nocna N33 skręcą w ulicę Idzikowskiego i pojadą Aleją Witosa.
- Trasa linii 187 zostanie skrócona i autobusy dojadą jedynie do przystanku Chełmska.