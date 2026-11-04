Wypadek w Aleksandrowie. Trzy auta rozbite, dziecko w szpitalu

Na trasie krajowej nr 50 w Aleksandrowie 37-latka prowadząca opla zjechała na sąsiedni pas, gdzie uderzyła w lexusa oraz volkswagena.

Samochodem osobowym marki Opel jechało dziecko, które potrzebowało interwencji lekarzy i zostało przetransportowane do placówki medycznej.

Kierujący wszystkimi trzema pojazdami byli trzeźwi, a mundurowi badają teraz szczegółowe okoliczności tego incydentu drogowego.

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Służby ratunkowe odebrały sygnał alarmowy w poniedziałek, 2 listopada, w okolicach godziny 19. Do dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie wpłynęła informacja, że na drodze krajowej nr 50 w Aleksandrowie zderzyły się trzy auta osobowe. Na wskazany odcinek trasy w gminie Wiskitki wysłano patrol z Wydziału Ruchu Drogowego.

Pierwsze wnioski mundurowych wskazują na błąd 37-latki, która siedziała za kierownicą opla. Kobieta zjechała na przeciwny pas ruchu i doprowadziła do zderzenia z dwoma prawidłowo poruszającymi się pojazdami. Były to lexus, którym kierował 31-letni mężczyzna, a także volkswagen prowadzony przez 34-latka.

Podróżujący oplem nieletni pasażer potrzebował pilnej pomocy medycznej, w związku z czym przetransportowano go do szpitala.

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Przeprowadzone na miejscu kontrole potwierdziły, że wszyscy trzej uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Obecnie żyrardowscy policjanci prowadzą dalsze czynności, które pozwolą ustalić dokładny przebieg kraksy oraz wyjaśnić, dlaczego kierująca oplem zjechała na przeciwległy pas.