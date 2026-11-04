49-latek wykrzykiwał obelgi pod adresem policjantów zabezpieczających zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Mimo ostrzeżenia wrócił do funkcjonariuszy i ponownie ich obrażał.

Mężczyzna został zatrzymany, a sąd w trybie przyspieszonym skazał go na 1500 zł grzywny.

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Agresja przy Trybunale Konstytucyjnym

Podczas zgromadzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym 30 października policjanci Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji zabezpieczali rejon alei Jana Szucha w Warszawie. Zauważyli 49-latka, który wykrzykiwał pod ich adresem wulgaryzmy i obraźliwe słowa, także o charakterze antysemickim.

Jeden z funkcjonariuszy podszedł do mężczyzny i próbował go uspokoić. Ostrzegł, że dalsze znieważanie policjantów może skończyć się zatrzymaniem. Osoby postronne odciągnęły 49-latka, który na krótko przestał obrażać mundurowych.

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Wrócił do policjantów. Został zatrzymany

Po chwili mężczyzna znów podszedł do funkcjonariuszy i kierował obraźliwe oraz wulgarne słowa do jednego z nich. Policjanci go zatrzymali. Podczas sprawdzania znaleźli w jego kieszeni niewielki składany scyzoryk.

49-latek obrażał policjanta także w drodze do jednostki. Po sporządzeniu dokumentacji przewieziono go do szpitala na badanie, a następnie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Policjanci skierowali sprawę do sądu w trybie przyspieszonym.

Przeprosił funkcjonariuszy. Sąd wymierzył grzywnę

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu i przeprosił funkcjonariuszy. Sąd uznał go za winnego znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, czyli przestępstwa z art. 226 § 1 Kodeksu karnego. Wymierzył mu 1500 zł grzywny, zaliczając na jej poczet okres zatrzymania.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI