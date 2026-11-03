Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Znamy finałową 12 plebiscytu

Młodzieżowe Słowo Roku 2026 i finałowa dwunastka plebiscytu

Kapituła konkursu Młodzieżowe Słowo Roku 2026 wyłoniła dwanaście słów, które zakwalifikowały się do ścisłego finału tegorocznej edycji. W zestawieniu pojawiły się hasła powszechnie używane przez internautów w mediach społecznościowych, a także zwroty, których właściwy sens może stanowić nie lada wyzwanie dla starszych odbiorców. Jeśli jesteście ciekawi, jakie słowa znalazły się na liście, sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej.

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Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Oto finałowa dwunastka z wyjaśnieniem znaczenia

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Dorota Wellman i Timothée Chalamet a Młodzieżowe Słowo Roku 2026

Interesującym zjawiskiem jest fakt, że niektóre z tegorocznych nominacji zdobyły rozgłos za sprawą osób znanych z tradycyjnych mediów, a nie tylko z sieci. Dobrym przykładem jest tutaj wyraz „płakał”, który bezpośrednio odnosi się do słów Doroty Wellman opowiadającej o swoim starciu z twórcą nienawistnych komentarzy.

Sporą popularnością cieszy się także termin „unc”. Do jego popularyzacji przyczynił się między innymi aktor Timothée Chalamet, który świętując 30 urodziny stwierdził, że stał się oficjalnie „uncem”. Ten potoczny zwrot wywodzi się od angielskiego wyrazu „uncle” i służy do opisywania starszego mężczyzny.

Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Zasady i termin głosowania

Wybór zwycięzcy w jedenastej odsłonie konkursu ruszył 3 listopada i będzie trwał do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:00. Internauci mogą wybrać swojego faworyta z grupy dwunastu finałowych propozycji. Aby wziąć udział w zabawie, należy odwiedzić witrynę sjp.pwn.pl/msr i tam oddać swój głos. Zwycięzcę plebiscytu poznamy w grudniu 2026 roku w trakcie uroczystej Gali Finałowej Młodzieżowego Słowa Roku.

Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Widać nowy trend

Analiza tegorocznej dwunastki finalistów dowodzi, że młode pokolenie zaczyna odczuwać przesyt internetowymi modami bazującymi na losowych słowach bez głębszego sensu. Zasiadający w jury Bartek Chaciński zwraca uwagę, iż wśród czołowych nominacji daje się zauważyć pewne znużenie tak zwanymi brainrotami, pod którym to pojęciem kryją się tajemnicze okrzyki oraz absurdalne zbitki słowne kojarzone głównie z platformą TikTok.