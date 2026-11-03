Drogowcy skończyli ważny remont przy Placu Na Rozdrożu i zapowiadają kolejne zmiany

Nowe chodniki i lepiej wyprofilowana trasa rowerowa

Pomnik pierwszego premiera niepodległej Polski stoi na skwerze między Aleją Armii Ludowej a Aleją Jana Chrystiana Szucha. Choć sam postument odsłonięto w 2018 roku, stan okolicznych nawierzchni od dawna wymagał pilnej naprawy. Na zlecenie ZDM prace wykonał Miejski Zarząd Remontów i Konserwacji Dróg. Piesi mają teraz do dyspozycji równe płyty chodnikowe oraz poprawioną geometrię ścieżek.

Zmiany odczują również miłośnicy dwóch kółek. Na fragmencie drogi rowerowej od strony muru oporowego Trasy Łazienkowskiej położono zupełnie nowy asfalt. Trasa została lepiej sprofilowana i sprawnie łączy się z infrastrukturą wybudowaną przy przystanku autobusowym Plac na Rozdrożu 03.

ZDM zapowiada kolejne etapy remontów

Zakończone roboty na Skwerze Daszyńskiego to jedynie pierwsza część zaplanowanych w tym miejscu zmian. Miejska spółka zapowiada dalsze prace, które poprawią ciągłość tras pieszych i rowerowych wzdłuż Alei Armii Ludowej.

Wyremontowany zostanie chodnik na wysokości kładki przy Al. Armii Ludowej 3/5.

na wysokości kładki przy Al. Armii Ludowej 3/5. Drogowcy skorygują geometrię łuku drogi rowerowej prowadzącej przez wiadukt.

drogi rowerowej prowadzącej przez wiadukt. Będzie to kontynuacja zmian z 2025 roku, kiedy to nowa nawierzchnia pojawiła się po południowej stronie alei między ulicą Marszałkowską a zjazdem z ulicy Szucha.

Większa dostępność Trasy Łazienkowskiej

Odnawianie otoczenia pomnika wpisuje się w szerszą strategię pod nazwą Dostępna Trasa Łazienkowska. Jej priorytetem jest likwidacja barier architektonicznych i ułatwienie poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością, w tym seniorom oraz rodzicom z wózkami.

Warto przypomnieć, że w 2024 roku sam Plac Na Rozdrożu przeszedł ogromną metamorfozę. Dawne przejścia podziemne zastąpiono wygodnymi zebrami na poziomie jezdni, wybudowano windy na przystanki autobusowe oraz odnowiono schody i ścieżki rowerowe. Z kolei w maju tego roku w ramach udostępniania infrastruktury oddano do użytku nową pochylnię na Przyczółku Grochowskim, łączącą ulicę Ostrobramską z Kinową.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe