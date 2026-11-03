Obmacywał 16-latkę w samolocie?! Krzyk i panika na pokładzie. Gruzin trafił do aresztu

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek (30 października) na pokładzie samolotu lecącego z Barcelony do podwarszawskiego Modlina. Wśród pasażerów była 16-letnia Polka, która wracała do kraju razem ze swoją rodziną. Dziewczyna nie mogła przypuszczać, że podróż zamieni się w prawdziwy koszmar.

Obok nastolatki siedział 29-letni obywatel Gruzji. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał zacząć ją obmacywać! Przerażona 16-latka zaczęła krzyczeć, alarmując pozostałych pasażerów i załogę.

Krzyk i zamieszanie na pokładzie samolotu

Personel pokładowy natychmiast zareagował. Mężczyzna został odseparowany od pokrzywdzonej nastolatki. O całym zdarzeniu powiadomiono służby, które przygotowały się do interwencji na lotnisku w Modlinie.

– Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu – informuje asp. szt. Katarzyna Trąbińska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kiedy samolot wylądował, na 29-latka czekali już funkcjonariusze Straży Granicznej oraz policji. Obywatel Gruzji został zatrzymany, a następnie przewieziony do prokuratury.

Śledczy rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Przesłuchano rodzinę pokrzywdzonej 16-latki oraz członków załogi samolotu. Ich zeznania mają pomóc w odtworzeniu tego, co wydarzyło się podczas lotu.

Gruzin nie przyznaje się do winy. Grozi mu 8 lat więzienia

– Usłyszał zarzut z art. 197 § 2 Kodeksu karnego – przekazano nam w prokuraturze.

Przepis ten dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Obejmuje sytuacje, w których sprawca doprowadza drugą osobę do poddania się innej czynności seksualnej lub jej wykonania, m.in. mimo braku zgody. W tym przypadku chodzi o obmacywanie 16-latki, do którego miało dojść bez jej zgody.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Podczas składania wyjaśnień zaprzeczał, by dopuścił się niewłaściwego zachowania wobec nastolatki. Utrzymywał, że niczego takiego nie zrobił.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 29-latka. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim zgodził się na zastosowanie tego środka zapobiegawczego i zdecydował, że mężczyzna trafi za kraty na trzy miesiące.

Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Na razie Gruzin pozostanie w areszcie, gdzie będzie oczekiwał na dalszy rozwój sprawy. O jego winie i ewentualnej karze zdecyduje sąd.