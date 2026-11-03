Luksusowy kurort na Ukrainie powstaje blisko Polski. Kosztuje fortunę, kto za to płaci?

Nowy kurort narciarski na Ukrainie. GORO Mountain Resort zaoferuje 41 tras i 25 hoteli

Mimo wojny na Ukrainie trwa tam budowa jednej z największych inwestycji turystycznych w tej części Europy. W obwodzie lwowskim, w odległości około 137 kilometrów od Lwowa, budowany jest ogromny ośrodek GORO Mountain Resort.

Kurort powstaje niedaleko miejscowości Sławsko, u podnóża góry Wysoki Wierch. W linii prostej od południowo-wschodnich krańców Polski dzieli go około 50 kilometrów. Podróż samochodem jest jednak znacznie dłuższa ze względu na górski teren i położenie przejść granicznych. Taka trasa może liczyć około 160 kilometrów, gdy jedziemy od strony miejscowości Ustrzyki Dolne.

Docelowo ośrodek ma zajmować prawie 1200 hektarów. Za budowę odpowiada ukraińska grupa OKKO. Szczegóły projektu zostały przedstawione na stronie tego przedsiębiorstwa.

Skąd firma ma takie pieniądze? OKKO to duża ukraińska grupa biznesowa, znana przede wszystkim z prowadzenia sieci stacji paliw. Holding skupia ponad 10 przedsiębiorstw działających między innymi w handlu, budownictwie, rolnictwie, energetyce i turystyce. Na stronie internetowej OKKO czytamy: „OKKO GROUP to ukraiński holding, którego głównym filarem działalności jest sieć stacji paliw OKKO (»Concern Galnatogaz«). W skład holdingu wchodzi ponad 10 zróżnicowanych podmiotów działających w różnych sektorach, takich jak produkcja, handel, budownictwo, serwis, rolnictwo, energetyka alternatywna oraz całoroczny kurort górski”.

У Карпатах почали будівництво нового гірського курорту GORO Mountain Resort, який розташується біля Високого Верху в Славській ОТГ Львівщини Проєкт триватиме 15 років, охоплюючи 1200 га. Планується 41 лижна траса (75 км). Круче буде ніж Буковель https://t.co/vxidCk2voy— Пророк Антихриста - 4 (@ProrokAntihist4) October 23, 2024

Atrakcje w GORO Mountain Resort. Na Ukrainie powstają dziesiątki tras narciarskich

Zgodnie z planami inwestora w GORO Mountain Resort znajdzie się 41 tras narciarskich o łącznej długości 75 kilometrów. Narciarze będą mieli do dyspozycji dwie kolejki gondolowe i 11 wyciągów krzesełkowych.

Najdłuższa kolejka gondolowa ma liczyć 2,8 kilometra i będzie najdłuższa na Ukrainie. Z kolei najdłuższa trasa zjazdowa osiągnie długość 3,8 kilometra.

Na terenie kurortu zaplanowano również 25 hoteli oferujących łącznie 5500 pokoi. Powstaną baseny, strefy SPA, restauracje i liczne miejsca wypoczynku.

Obecnie budowane jest Centrum Górskie na Wysokim Wierchu. Budynek o powierzchni 5800 metrów kwadratowych pomieści między innymi restaurację dla 250 gości z widokiem na Karpaty, bary oraz taras o powierzchni przekraczającej 1000 metrów kwadratowych.

Kompleks ma przyjmować gości nie tylko zimą. W cieplejszych miesiącach planowane są tam koncerty, festiwale i inne wydarzenia kulturalne.

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Kiedy otwarcie GORO Mountain Resort na Ukrainie?

Pierwsi turyści będą mogli skorzystać z części GORO Mountain Resort już w lipcu 2027 roku, a oddanie do użytku Centrum Górskiego ma nastąpić w 2028 roku. Całkowita realizacja podzielonego na etapy projektu potrwa około 15 lat.

Z własnych funduszy oraz zaciągniętych kredytów grupa OKKO wyłoży na budowę 500 milionów dolarów. Brakujący miliard dolarów mają zapewnić zewnętrzni inwestorzy.