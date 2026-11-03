Oto ofiary katastrofy lotniczej! Cała rodzina zginęła w kuli ognia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-03 9:00

Tragiczne doniesienia w sprawie katastrofy prywatnego odrzutowca na Florydzie! Ujawniono nazwiska dziewięciu ofiar. Wśród zabitych jest 45-letni milioner Adam Robinson, jego 40-letnia żona Helen Sharp oraz ich dwoje małych dzieci, 4-letnia Emma i 2-letni Charlie. Rodzina leciała na Bahamy razem z nianią i przyjaciółmi. Samolot runął na drogę i eksplodował. Tymczasem śledczy wskazali możliwą przyczynę tragedii.

Tragiczna katastrofa samolotu na Florydzie. Zginął milioner z żoną i dwojgiem małych dzieci

Cała rodzina z dziećmi zginęła w katastrofie samolotu Learjet 60! Tragedia rozegrała się w niedzielę, 1 listopada, w pobliżu West Palm Beach na Florydzie, zginęło dziewięć osób. Jak ujawniła rodzina zabitych w przesłanych do amerykańskich mediów oświadczeniu, wśród ofiar jest amerykański przedsiębiorca Adam Robinson (+45 l.), założyciel firm technologicznych, oraz jego żona Helen Sharp (40 l.), prowadząca firmę PR i pracownię ceramiki.

Para podróżowała z dziećmi, 4-letnią Emmą i 2-letnim Charliem. Na pokładzie były też ich niania Anita Maria Cetina oraz przyjaciółki Rachael Reed i Charmi Fehr. Zginęli również pilot Jeff Gregory, 55 lat, i druga pilot Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 lat.

– Adam i Helen byli oddanymi rodzicami, a Emma i Charlie byli światłem ich życia – napisali bliscy w oświadczeniu.

Rodzina podkreśliła również, że niania opiekowała się dziećmi z ogromną troską i była traktowana jak członek rodziny.

Katastrofa samolotu na Florydzie. Dramatyczne ostatnie sekundy

Odrzutowiec wystartował z Austin w Teksasie, gdzie mieszkały ofiary i leciał na Bahamy. Nad Florydą trafił na bardzo trudne warunki pogodowe. Załoga zgłaszała turbulencje i oblodzenie, po czym samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość.

– Mayday, mayday! Opadamy 10 tysięcy stóp na minutę – alarmowała druga pilot.

Chwilę później przekazała, że samolot spada jeszcze szybciej.

– Uderzymy w ziemię! – krzyczała przez radio.

W ostatnich chwilach pierwszy pilot odmawiał modlitwę. Na nagraniu z samochodowej kamery widać, jak odrzutowiec spada na ulicę i wybucha. W jezdni powstał ogromny krater.

Co spowodowało katastrofę? Śledczy badają pogodę

Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) poinformowała, że pogoda jest jednym z głównych wątków śledztwa. Istnieją też dowody wskazujące, że samolot mógł zacząć rozpadać się jeszcze w powietrzu.

Na razie nie ustalono ostatecznej przyczyny katastrofy. Wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie zginęły.

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