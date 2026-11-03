Oto ofiary katastrofy lotniczej! Cała rodzina zginęła w kuli ognia

Tragiczna katastrofa samolotu na Florydzie. Zginął milioner z żoną i dwojgiem małych dzieci

Cała rodzina z dziećmi zginęła w katastrofie samolotu Learjet 60! Tragedia rozegrała się w niedzielę, 1 listopada, w pobliżu West Palm Beach na Florydzie, zginęło dziewięć osób. Jak ujawniła rodzina zabitych w przesłanych do amerykańskich mediów oświadczeniu, wśród ofiar jest amerykański przedsiębiorca Adam Robinson (+45 l.), założyciel firm technologicznych, oraz jego żona Helen Sharp (40 l.), prowadząca firmę PR i pracownię ceramiki.

Para podróżowała z dziećmi, 4-letnią Emmą i 2-letnim Charliem. Na pokładzie były też ich niania Anita Maria Cetina oraz przyjaciółki Rachael Reed i Charmi Fehr. Zginęli również pilot Jeff Gregory, 55 lat, i druga pilot Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 lat.

– Adam i Helen byli oddanymi rodzicami, a Emma i Charlie byli światłem ich życia – napisali bliscy w oświadczeniu.

Rodzina podkreśliła również, że niania opiekowała się dziećmi z ogromną troską i była traktowana jak członek rodziny.

Katastrofa samolotu na Florydzie. Dramatyczne ostatnie sekundy

Odrzutowiec wystartował z Austin w Teksasie, gdzie mieszkały ofiary i leciał na Bahamy. Nad Florydą trafił na bardzo trudne warunki pogodowe. Załoga zgłaszała turbulencje i oblodzenie, po czym samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość.

– Mayday, mayday! Opadamy 10 tysięcy stóp na minutę – alarmowała druga pilot.

Chwilę później przekazała, że samolot spada jeszcze szybciej.

– Uderzymy w ziemię! – krzyczała przez radio.

W ostatnich chwilach pierwszy pilot odmawiał modlitwę. Na nagraniu z samochodowej kamery widać, jak odrzutowiec spada na ulicę i wybucha. W jezdni powstał ogromny krater.

Co spowodowało katastrofę? Śledczy badają pogodę

Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) poinformowała, że pogoda jest jednym z głównych wątków śledztwa. Istnieją też dowody wskazujące, że samolot mógł zacząć rozpadać się jeszcze w powietrzu.

Na razie nie ustalono ostatecznej przyczyny katastrofy. Wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie zginęły.

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⭕ In a horrific scene captured on dashcam, a business jet can be seen hitting the ground "like a missile" in a neighbourhood in #Florida on Sunday, killing all nine people on board, the US transport secretary said. The Lear Jet 60 crashed near Cresthaven, around nine miles (14 km) from Mar-a-Lago, President Donald Trump's resort in Palm Beach County. The crash scene showed a crater in the middle of a residential road, and scattered burning debris of the wreckage. The aircraft from Austin, Texas, was headed to the Bahamas, the Federal Aviation Administration (FAA) said in a statement. @CBSNews said as per the air traffic control audio recorded moments before the crash, the pilot of the aircraft can be heard saying the plane was descending 10,000 feet per minute, then the pilot declared an emergency, yelling, "We are in an overspeed condition descending 20,000 feet per minute," CBS reported. "We're gonna crash ... We're out of time," the pilot told the tower. Florida Governor Ron DeSantis after watching the video of the aircraft said; "It's like a missile coming down, and a massive explosion, debris going everywhere." #aviation #floridaplanecrash— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) November 2, 2026

All 9 of the victims of the plane crash in Florida have been identified: 💔 Captain Jeffrey Gregory, pilot 💔 Nathalia Filgueiras, co-pilot 💔 Adam Robinson, his wife Helen Sharp, and their 2 children Emma and Charlie Robinson. 💔 Charmi Fehr, his wife Rachel Reed, family friends of the Robinson’s 💔 Anita Maria Cetina, Robinson nanny May they all RIP with our Lord and savior Jesus Christ. 🙏🏼— Morgan Ariel (@itsmorganariel) November 2, 2026

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