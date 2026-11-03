Burger Drwala wróci do McDonald's. Znamy pierwsze szczegóły. Będą nowe smaki?

Burger Drwala w McDonald’s to jesienny hit Polaków

W polskiej ofercie sieci McDonald’s trudno znaleźć bardziej rozpoznawalną pozycję sezonową niż Burger Drwala. Kanapka zadebiutowała w lokalach w 2011 roku i szybko stała się dla wielu klientó obowiązkowym punktem jesienno-zimowego menu. Jej znakiem rozpoznawczym jest kotlet z panierowanego i smażonego sera, który razem z wołowiną, plastrami bekonu oraz pozostałymi dodatkami tworzy niezwykle treściwe połączenie.

Sekret ogromnej popularności Burgera Drwala tkwi przede wszystkim w jego limitowanym charakterze. Pozycja ta nie jest dostępna przez cały rok, ale pojawia się w sprzedaży wyłącznie na kilka miesięcy. Taka strategia za każdym razem budzi duże emocje, a wizyta w lokalu po tę kanapkę stała się dla wielu osób corocznym rytuałem. Co więcej, sieć McDonald’s systematycznie urozmaica ofertę o kolejne wersje smakowe, skutecznie przyciągając gości do ponownych zakupów.

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Premiera Burger Drwala 2025 w Poznaniu

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Kiedy Burger Drwala wraca do McDonald’s w 2026 roku?

Tysiące fanów z niecierpliwością wypatrują powrotu swojej ulubionej sezonowej propozycji. W 2026 roku burger pojawi się w menu jesienno-zimowym z pewnością w listopadzie, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. W przestrzeni medialnej krąży już jednak bardzo prawdopodobny dzień startu sprzedaży. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że Burger Drwala trafi do wszystkich restauracji w kraju 17 lub 18 listopada 2026 roku. Niewykluczone, że kilka dni wcześniej, dokładnie 12 listopada, zorganizowany zostanie specjalny pokaz przedpremierowy.

Nowe warianty na 15-lecie Burgera Drwala w Polsce

Nadchodząca premiera będzie miała szczególny charakter, gdyż Burger Drwala obchodzi właśnie 15. rocznicę wprowadzenia do polskich lokali. W internecie pojawiły się więc pogłoski, że z racji tego jubileuszu sieć McDonald’s szykuje zupełnie nową odsłonę kanapki oraz wyjątkową oprawę jej powrotu. Zgodnie z doniesieniami instagramowego profilu „taki.temat”, lista nowości ma prezentować się następująco:

- wariant serowy Burgera Drwala,

- opcja z dodatkiem grillowanej cebulki (planowana na styczeń 2027 roku).

W tej chwili brakuje jeszcze oficjalnego potwierdzenia, czy te plany faktycznie wejdą w życie, a także ile kosztowałaby jubileuszowa kanapka i jaki byłby jej dokładny skład. Nie ulega jednak wątpliwości, że miłośnicy Drwala niezależnie od nowości, wyczekują powrotu klasycznej wersji.

Ile kosztuje Burger Drwala w McDonald’s? Ceny kanapki i zestawów

Podczas sezonu 2025/2026 za klasyczną wersję Burgera Drwala w restauracjach McDonald’s trzeba było zapłacić 25,90 zł, a ceny pozostałych opcji smakowych startowały z poziomu 26,90 zł. Nowy cennik na ten sezon pozostaje jednak na razie tajemnicą. Aby dać punkt odniesienia, przypominamy kwoty obowiązujące w poprzednim roku: