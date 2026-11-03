Najlepsze miasta w Polsce na jesienny wyjazd. Liderzy zaskoczą

Gdzie na jesienny wyjazd w Polsce? Te miasta wybierają turyści

Jesień daje doskonałą okazję, by odkryć polskie metropolie na nowo. Po zakończeniu szczytu wakacyjnego na ulicach panuje mniejszy ruch, co tworzy niepowtarzalną atmosferę do spokojnego zwiedzania. Dodatkowym magnesem na krótkie wypady są w tym okresie rozmaite imprezy sportowe, koncerty, festiwale oraz bogata oferta kulturalna.

Rosnącą popularność takich wyjazdów widać wyraźnie w statystykach serwisu Travelist.pl. Analitycy dokładnie zbadali liczby dokonanych rezerwacji noclegów, tworząc listę ośmiu miast najchętniej wybieranych na jesienny odpoczynek.

Gdańsk liderem rankingu na jesienny city break

Na czele tego zestawienia uplasował się Gdańsk. Choć stolica województwa pomorskiego od dawna cieszy się ogromnym zainteresowaniem przyjezdnych, także o tej porze roku gwarantuje mnóstwo atrakcji. Gdy znikają już letnie rzesze urlopowiczów, wędrówki zabytkowymi uliczkami Głównego Miasta, wizyty nad brzegiem Motławy czy przechadzki po Długim Targu stają się wyjątkowo komfortowe.

Kraków zajmuje drugie miejsce wśród najpopularniejszych miast

Tuż za liderem, na drugim miejscu, znalazł się Kraków. Wysoka pozycja dawnej stolicy Polski nie stanowi niespodzianki, gdyż miasto to przyciąga bogatą ofertą niezależnie od sezonu. W jesiennej scenerii wyjątkowego uroku nabierają zwłaszcza historyczne zaułki Starego Miasta, Planty oraz przestrzeń wokół Rynku Głównego.

Łódź na podium rankingu

Największą niespodziankę przyniosło jednak ostatnie miejsce na podium. Trzecią lokatę wywalczyła Łódź, zaliczając najbardziej spektakularny skok w całym zestawieniu. W skali roku miasto to poprawiło swój wynik aż o trzy pozycje. Z danych, które przytacza Związek Miast Polskich, wynika, że liczba rejestrowanych tam pobytów podwoiła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Najlepsze miasta w Polsce na jesienny wyjazd w 2026 roku

Podium raportu opracowanego przez Travelist.pl należało do Gdańska, Krakowa oraz Łodzi, ale inne ośrodki również przygotowały świetną ofertę dla podróżnych. Pełne zestawienie najciekawszych polskich kierunków na jesienny city break w 2026 roku prezentujemy w poniższej galerii.

Najlepsze miasta na jesienny wyjazd