To staropolskie imię nosi zaledwie 59 Polaków. Od 25 lat nikt nie nazwał tak syna

Staropolskie imię Szczęsny odchodzi w zapomnienie

Męskie imię Szczęsny posiada bardzo długą historię, choć dla współczesnych Polaków jego brzmienie może wydawać się dość zaskakujące. Dawniej cieszyło się ono znacznie większą rozpoznawalnością w społeczeństwie, ale z upływem czasu straciło popularność i obecnie zalicza się je do najrzadziej występujących imion w całym kraju.

Znaczenie imienia Szczęsny i jego staropolski rodowód

Etymologia imienia Szczęsny bezpośrednio nawiązuje do życiowego powodzenia, pomyślności oraz ogólnego szczęścia. Ma ono swoje korzenie w staropolskim słowie „szczęśny”, którym określano człowieka radosnego i cieszącego się wyjątkową przychylnością losu. Ze względu na ten niezwykle optymistyczny wydźwięk, nadawano je z nadzieją, że jego posiadaczowi będzie się w życiu po prostu dobrze powodziło.

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Ile osób w Polsce nosi imię Szczęsny? Statystyki zaskakują

Obecnie rodzice wybierający imię dla nowo narodzonego syna właściwie całkowicie pomijają tę staropolską propozycję. Choć tradycyjne formy, takie jak Antoni, Jan czy Franciszek, znów biją rekordy popularności, trend ten zupełnie ominął Szczęsnego. Jak wynika z informacji udostępnionych przez serwis imio.info.pl, w całym kraju żyje zaledwie 59 mężczyzn o tym imieniu, a od 2000 roku nie otrzymał go ani jeden chłopiec.

Wojciech Szczęsny a rzadkie imię męskie w Polsce

Wspomniane imię budzi dzisiaj natychmiastowe skojarzenia z jednym z najpopularniejszych polskich sportowców. Chodzi oczywiście o Wojciecha Szczęsnego, czyli słynnego bramkarza reprezentującego Polskę podczas kluczowych mistrzostw międzynarodowych, który w swojej karierze grał między innymi dla Arsenalu, Juventusu oraz FC Barcelony. W przypadku piłkarza słowo Szczęsny pełni jednak funkcję nazwiska, a nie pierwszego imienia.