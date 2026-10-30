Ceny zniczy i chryzantem przed 1 listopada. Analiza paragonów ujawnia niespodziankę

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-30 8:24

Zbliża się 1 listopada, a Polacy ruszyli do sklepów po znicze, wkłady i kwiaty na groby bliskich. Czy tegoroczne zakupy uderzą nas po kieszeni mocniej niż w ubiegłym sezonie? Specjaliści z aplikacji PanParagon wzięli pod lupę dowody zakupu i zestawili koszty z 2026 oraz 2025 roku.

Liczne płonące znicze na nagrobkach w wieczornej scenerii cmentarza. O cenach zniczy i kwiatów przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Pierwszy plan ukazuje rząd zniczy i małych lampionów z palącymi się świecami, ustawionych na ciemnoszarym, marmurowym nagrobku, gdzieniegdzie rozsypane są suche, brązowe liście. Znicze są różnej wielkości i kształtu, z przeźroczystymi lub lekko rzeźbionymi szklanymi osłonami i złotymi, metalowymi wieczkami. W tle, na kolejnych nagrobkach, widać rozmazane, ciepłe punkty świetlne, tworzące efekt bokeh. Dalej, po prawej stronie, rysuje się niewyraźny kształt ciemnego nagrobka z jaśniejszymi elementami tekstu oraz kilkoma rozmazanymi, białymi kwiatami.

Ile kosztują znicze? Wszystkich Świętych 2026

Przed uroczystością Wszystkich Świętych Polacy masowo sięgają po znicze. Co interesujące, tegoroczne zakupy tych produktów nie wiążą się ze znacznie wyższymi kosztami w porównaniu do ubiegłego sezonu.

Jak pokazuje zestawienie przygotowane przez aplikację PanParagon, w 2026 roku mediana ceny znicza ukształtowała się na poziomie 9 zł, podczas gdy w poprzednim roku wynosiła 8,99 zł. Oznacza to, że podwyżka jest wręcz niezauważalna, a koszt zakupu zniczy utrzymuje się na niemal identycznym poziomie jak przed rokiem.

Ceny wkładów do zniczy spadły. Ile można zaoszczędzić przed 1 listopada?

Zupełnie inną tendencję widać na rynku wkładów do zniczy, gdzie analitycy zarejestrowali obniżkę mediany cen. W 2025 roku za taki produkt płacono średnio 5,49 zł, a w 2026 roku kwota ta spadła o około 9 proc. do poziomu 4,99 zł. Taka obniżka jest odczuwalna dla klientów zaopatrujących się w kilka lub kilkanaście sztuk, szczególnie gdy przed 1 listopada muszą oni zadbać o wystrój kilku nagrobków.

Ceny chryzantem doniczkowych w górę. Tyle zapłacimy w 2026 roku

Głębiej do kieszeni trzeba natomiast sięgnąć podczas zakupu chryzantem w doniczkach. Według wyliczeń ekspertów z aplikacji PanParagon, mediana cen tych kwiatów poszybowała o około 13,3 proc. w górę, rosnąc z poziomu 15 zł w 2025 roku do 17 zł w roku 2026.

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Jak kupują Polacy przed 1 listopada? Znicze i wkłady rzadziej na paragonach

Badanie rzuca również nowe światło. W 2026 roku znicze widniały na mniejszej liczbie badanych paragonów niż w analogicznym okresie rok wcześniej, a ich odsetek zmniejszył się z 1,90 proc. w 2025 roku do obecnych 1,42 proc.

Analogiczne zjawisko dotyczy samych wkładów, których obecność na analizowanych paragonach skurczyła się z 1,33 proc. w roku ubiegłym do 1,14 proc. w 2026 roku. Z kolei mimo wyższych cen, delikatny wzrost popularności z poziomu 0,14 do 0,15 proc. odnotowały chryzantemy, po które klienci sięgali nieco chętniej.

Tegoroczne dane pokazują, że zwyczaje zakupowe Polaków związane z dniem Wszystkich Świętych mogą się zmieniać. Coraz większą rolę odgrywa nie tylko cena, ale również wygoda i sposób planowania wydatków. [...] - podsumowuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.
 
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