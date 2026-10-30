Taka będzie pogoda na Wszystkich Świętych! "Deszcz i śnieg"

Pogoda na 1 listopada. Deszcz i śnieg we Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych w tym roku upłynie pod znakiem typowo jesiennej pogody. Zamiast słońca i przyjemnych temperatur czekają nas chmury, deszcz i zimno. W niektórych częściach kraju pojawią się także opady śniegu.

W niedzielę, 1 listopada, nad Polską dominować będzie duże zachmurzenie. Na więcej słońca mogą liczyć mieszkańcy zachodnich i północnych regionów, gdzie prognozowane są większe przejaśnienia. Nie oznacza to jednak, że przez cały dzień będzie tam pogodnie.

W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwa jest również słaba mżawka. To oznacza, że osoby odwiedzające groby bliskich muszą liczyć się z mokrymi alejkami na cmentarzach i nieprzyjemną aurą.

Najbardziej zimowa pogoda zapowiada się w górach. Tam prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a miejscami samego śniegu.

Będzie naprawdę zimno. Temperatura spadnie do zera

Temperatury również nie zachęcają do długich spacerów. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w większości kraju od 8 do 11 stopni Celsjusza. Jeszcze chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura osiągnie zaledwie około 6 stopni.

Zimny będzie także poranek. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 6 stopni, natomiast na Podhalu spadnie do około zera.

Wiatr będzie przeważnie słaby, miejscami umiarkowany. Powieje głównie ze wschodu, a we wschodniej Polsce również z północy.

Wszystko wskazuje więc na to, że tegoroczne Wszystkich Świętych będzie chłodne i mokre. Wybierając się na cmentarz, warto zabrać parasol, ciepłą kurtkę i odpowiednie buty. Szczególnie ostrożnie powinny przygotować się osoby planujące odwiedziny grobów w górskich miejscowościach, gdzie oprócz deszczu może pojawić się śnieg.

Sonda Wybierasz się na groby bliskich w Dzień Wszystkich Świętych? Tak Nie Jeszcze nie wiem