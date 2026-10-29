To najweselsza alejka na Powązkach. Obok Joanny Kołaczkowskiej spoczywa inna legenda polskiego kabaretu

Dwie legendy obok siebie na Powązkach

Cmentarz Powązki Wojskowe w Warszawie to miejsce pochówku wielu wybitnych postaci polskiego życia publicznego, polityki i kultury. Wśród nich są też ludzie bawiący kolejne pokolenia rodaków - uznani satyrycy, kabareciarze, czy aktorzy komediowi.

Los chciał, że w jednej z nowszych alejek na Powązkach, w odstępie zaledwie sześciu nagrobków od siebie, złożono szczątki dwóch osób, które w czasie swojej kariery bawiły Polaków do łez. Jedną z nich jest uwielbiana przez fanów kabaretu Joanna Kołaczkowska, której nagła śmierć na nowotwór mózgu w wieku zaledwie 59 lat wstrząsnęła opinią publiczną.

Tuż obok niej spoczywa z kolei Stanisław Tym, legenda polskiej satyry z epoki PRL-u. Ten wybitny humorysta odszedł w grudniu 2024 w wieku 87 lat.

Oba groby znajdują się w kwaterze oznaczonej jako F V w rzędzie 1. Pozwala to określić to miejsce jako jedno z najweselszych na całym cmentarzu.

Joanna Kołaczkowska i Stanisław Tym - dwie ikony polskiej satyry

Joanna Kołaczkowska urodziła się w 1966 roku. Zasłynęła jako wyróżniająca się aktorka komediowa w kabaretach Potem (1989–1999) i Hrabi (2002–2025). Swoim talentem dzieliła się również w roli Dorin Owens w popularnym serialu improwizowanym "Spadkobiercy" realizowanym od 1993 do 2016 roku. Artystka realizowała się również w wielu innych formach - takich jak programy radiowe, podcasty, czy spektakle teatralne.

W kwietniu 2025 jej koledzy z Kabaretu Hrabi przekazali, iż Kołaczkowska cierpi na nowotwór. Niestety kilka miesięcy później przyszły tragiczne wieści - uwielbiana artystka zmarła 17 lipca 2025 w wieku zaledwie 59 lat.

Z kolei Stanisław Tym przyszedł na świat w 1937 roku. W PRL-u zrobił wielką karierę jako aktor kabaretowy i twórca w Studenckim Teatrem Satyryków (STS), współpracował też m.in. z kabaretami Owca i Dudek.

Szersza publiczność poznała go dzięki pracy przy kultowych komediach takich jak "Rejs", "Rozmowy kontrolowane", czy "Miś" Stanisława Barei.

Artysta zmarł 6 grudnia 2024 w wieku 87 lat.

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