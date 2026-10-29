Linie autobusowe w Warszawie z nowymi oznaczeniami. ZTM wprowadza system kolorów

1 listopada na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

• Uruchomienie 28 połączeń cmentarnych, które obejmą 25 linii autobusowych oraz 3 tramwajowe.

• Wprowadzenie dwóch zupełnie nowych tras dla autobusów oznaczonych numerami C44 i C86.

• Rekordowa częstotliwość kursowania linii C09, która w niedzielę pojawi się na przystankach nawet co minutę.

Kolory pomogą znaleźć właściwy autobus

Tegoroczną nowością jest kolorystyczne oznaczenie linii cmentarnych. Niebieski będzie oznaczał autobusy jadące na Cmentarz Północny, czerwony – na Stare Powązki i Powązki Wojskowe, a zielony – na Cmentarz Bródnowski. Brązowy kolor otrzymają linie obsługujące Cmentarz Wolski, pomarańczowy – pozostałe nekropolie, a fioletowy – specjalne linie tramwajowe.

Nowe oznaczenia mają ułatwić podróż przede wszystkim seniorom i osobom, które rzadziej korzystają z komunikacji miejskiej.

28 specjalnych linii i setki dodatkowych pojazdów

W weekend uruchomionych zostanie 25 linii autobusowych: C09, C11, C12, C13, C14, C15, C20, C22, C26, C27, C37, C40, C44, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C81, C84, C86, C88, C89 i C90. Uzupełnią je tramwaje linii C1, C4 i C6.

Nowością będą autobusy C44, które połączą osiedle Górczewska z Cmentarzem Północnym, oraz C86, kursujące ze Szczęśliwic w kierunku Bródna-Podgrodzia.

– Na ulice skierujemy ponad 500 dodatkowych autobusów i 60 tramwajów – zapowiada Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.

Autobusy nawet co minutę

Najbardziej oblegane linie będą kursować co 2–5 minut. Szczególnie często pojedzie C09, łącząca metro Młociny z Cmentarzem Północnym. W sobotę autobus ma przyjeżdżać co półtorej minuty, a w niedzielę nawet co minutę.

Linie cmentarne będą kursować 31 października w godz. 9–17, a 1 listopada w godz. 7–19. Niektóre połączenia będą działać dłużej: C09 i C51 do godz. 20, C11 do godz. 21, a C22 do godz. 22.

Zmiany także na zwykłych liniach

W związku z zamknięciami ulic i wzmożonym ruchem w rejonie cmentarzy zmienią się trasy wielu regularnych autobusów. Linie 126, 160 i 212 zostaną zawieszone, a inne pojadą objazdami.

ZTM zachęca, by w miarę możliwości zostawić samochód pod domem i wybrać transport publiczny. Na przystankach w pobliżu nekropolii pojawią się informatorzy Warszawskiego Transportu Publicznego, którzy pomogą pasażerom znaleźć odpowiedni autobus.

1 listopada w autobusach linii 727, 737, 137 i 147 oraz na linii 81 do Palmir będzie obowiązywała pierwsza strefa biletowa.