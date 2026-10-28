Kwesta na Starych Powązkach 2026. Znani aktorzy i politycy wyruszą z puszkami

Znani i lubiani zbierają na ratowanie Powązek. Kwesta na cmentarzu

• Tegoroczna zbiórka zaplanowana jest na 31 października oraz 1 listopada w godzinach od 9 do 20.

• Pieniądze będzie zbierać około 250 osób, w tym Artur Barciś, Daniel Olbrychski oraz Maja Komorowska.

• Wsparcie finansowe można przekazać tradycyjnie w gotówce, a także płacąc kartą lub telefonem.

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Rekordowa dotacja na Stare Powązki

Były prezydent stolicy i obecny prezes Komitetu Powązkowskiego Marcin Święcicki podsumowuje dotychczasowe efekty akcji.

„Przez ponad pół wieku już 1700 pomników zostało uratowanych przed zniszczeniem . W tym roku odnowionych zostało 27 kolejnych nagrobków, a w przyszłym roku planujemy 40 kolejnych” – wylicza prezes. Bieżący rok przyniósł historyczny rekord finansowy, ponieważ Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa uzyskał aż 1,9 mln zł dotacji. Wcześniejsze kwoty wsparcia były znacznie niższe i wynosiły ponad 800 tys. zł w 2025 roku oraz nieco przeszło 300 tys. zł w roku 2023. Dodatkowo podczas zeszłorocznej kwesty udało się zgromadzić 270 tys. zł.

Skarbnik Komitetu Powązkowskiego Michał Laszczkowski zwraca uwagę na ogromne znaczenie społecznej ofiarności dla budżetu organizacji. „Zbiórka jest konieczna, bo im wyższy będzie wkład własny komitetu, tym o wyższą dotację możemy się ubiegać. A ambitnie chcemy ją zwiększać w kolejnych latach” – podkreśla Laszczkowski.

Na liście odrestaurowanych ostatnio obiektów znalazły się grobowce rodzin Przysuszyńskich, Kozłowskich, Mac Donaldów, Błeszyńskich, Moniuszków, a także Furs-Żyrkiewiczów, Potockich, Ostrowskich i Schanzenbachów.

Konserwatorzy pracowali również przy innych zabytkach. Odnowiono pomniki Wiktora Jakubowskiego i Henryka Kosmana, Tekli i Feliksa Karasiewiczów, Jana Kantego Szabłowskiego, Józefa Wejnerta i Franciszki Otylli Stark, Gracjana Dąbrowskiego, Franciszka Chorzewskiego, Marii Dzierżanowskiej oraz Aleksandry Michaux.

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Stare Powązki i zabytki do renowacji. Misja Jerzego Waldorffa trwa

Na warszawskiej nekropolii wciąż znajduje się minimum 300 pomników, które potrzebują pilnych prac konserwatorskich. Część z tych wyjątkowych rzeźb powstała w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dotychczas priorytetem były znacznie starsze obiekty, co wpisywało się w kontynuację dzieła założyciela Komitetu Powązkowskiego Jerzego Waldorffa. To właśnie on w 1974 roku po raz pierwszy zmobilizował środowisko artystyczne do wspólnego kwestowania, aby ocalić od zapomnienia tę „największą galerię rzeźby na otwartej przestrzeni”.

52. Kwesta na Powązkach. Maja Komorowska i Daniel Olbrychski wśród wolontariuszy

W najbliższy weekend, czyli 31 października i 1 listopada, na terenie nekropolii ponownie pojawią się kwestujący z puszkami. Wśród nich nie zabraknie samorządowców, górali, polityków, muzyków oraz znanych aktorów.

Kwestować będą 31 października w sobotę i 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych od godz. 9 do ok. godz. 20. - Jeśli ktoś nie będzie miał gotówki, można też będzie wpłacić datek kartą lub telefonem. Będzie na terenie cmentarza kilkanaście terminali – zapowiada Marcin Święcicki.

W tegorocznej, 52. edycji zbiórki na rzecz ratowania powązkowskich zabytków weźmie udział około 250 wolontariuszy. Tradycyjnie tuż przy wejściu z puszką stanie Maja Komorowska, a w głębi cmentarza będzie można spotkać Daniela Olbrychskiego, Joannę Szczepkowską, Emilię Krakowską, Artura Barcisia, Olgierda Łukaszewicza, Magdalenę Zawadzką, rodzinę Damięckich oraz reprezentantów Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Odwiedzający Stare Powązki będą mieli okazję zobaczyć również Krzysztofa Ibisza, Alicję Majewską i Katarzynę Grocholę, a także młode pokolenie aktorów znanych z najnowszych ekranizacji „Lalki”.

Koncert Muzyki Klasycznej na Placu Grzybowskim. Wyjątkowe wydarzenie przed kwestą

Tegorocznej zbiórce na Starych Powązkach towarzyszy specjalny koncert muzyki sakralnej i klasycznej, który zaplanowano na 30 października o godzinie 19 w kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. Przed publicznością zaprezentują się soliści, w tym tenor Krzysztof Moczarski, Ewelina Sielska-Badurek, Hanna Zajączkiewicz, Sylwia Skowrońska-Łańcucka oraz Anna Kutkowska-Kass, którym na fortepianie będzie towarzyszył Marcin Piotr Łopacki. W wydarzeniu weźmie udział również Chór Medicantus pod batutą Beaty Herman, a w programie składającym się z trzynastu pozycji znalazły się dzieła Franza Schuberta, Stanisława Moniuszki, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha oraz piosenka „Tolerancja” z repertuaru Stanisława Soyki.