Tylko 5 kropli wpuszczone do zatkanego odpływu pod prysznicem sprawi, że woda szybko spłynie do rur. Rozprawi się z zalegającymi włosami i brudem. Sposób na zatkany odpływ pod prysznicem

Sposób na zatkany odpływ pod prysznicem. Rozprawi się z zalegającymi włosami i brudem

Odpływ w kabinie prysznicowej, i to bez względu czy tradycyjny, czy ten linowy, z łatwością się zatyka. Chyba każdy z nas doświadczył sytuacji, kiedy woda nie mając gdzie spłynąć, stoi w brodziku lub co gorsze- rozlewa się dosłownie po całej łazience. To zdecydowanie utrudnia codzienne funkcjonowanie i w korzystanie z prysznica. Jak zatem odetkać odpływ pod prysznicem, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji? Często wówczas wzywamy hydraulika, który pomoże nam uporać się z problemem. Jednak zanim to zrobimy, warto wypróbować ten skuteczny sposób na zatkany odpływ pod prysznicem, który w wielu przypadkach z łatwością poradzi sobie z zatorami w rurach. Oczywiście w pierwszej kolejności należy usunąć powierzchowne zanieczyszczenia, które mogą blokować odpływ wody spod prysznica.

Tylko 5 kropli wpuszczone do zatkanego odpływu pod prysznicem sprawi, że woda szybko spłynie do rur

Ten domowy sposób na zatkany odpływ pod prysznicem może okazać się prawdziwym wybawieniem. Wlej do odpływu 5 kropli płynu do naczyń, wsyp 4 łyżki sody oczyszczonej i dodaj około 50-100 ml octu. Następnie zatkaj ściereczką odpływ. Po 15 minutach zalej gorącą wodą i gotowe. Taka mieszanka nie tylko znakomicie usunie złogi z kosmetyków i włosów z rur, dzięki czemu woda będzie spływać bez problemu. Oczywiście pamiętaj, że zanim zaczniesz robić aktywną pianę, poczekaj, aż woda ze brodzika całkowicie spłynie do odpływu.

Jak udrożnić odpływ w kabinie prysznicowej?

Oczywiście warto pamiętać, że najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie zatkanych odpływów jest prewencja. Zalecają stosowanie sitek na odpływach, aby wyłapywać włosy. Warto także raz w tygodniu przeprowadzić czyszczenie odpływu. Podczas porządków w domu wsyp do niego sodę oczyszczoną lub kwasek cytrynowy, zalewaj gorącą wodą. Dzięki temu na bieżąco będziesz usuwać z niego zabrudzenia utrudniające przepływ wody.

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