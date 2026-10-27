Totalna demolka na Kaszubach. Kompletnie pijana wjechała Porsche do apteki! W środku byli ludzie!

Groźny wypadek w Bolszewie. Kobieta wjechała samochodem do apteki

Przebieg tego zdarzenia brzmi wręcz nieprawdopodobnie. We wtorek, 27 października, tuż po godzinie 17 w małym kaszubskim Bolszewie rozegrały się mrożące krew w żyłach sceny, gdy prowadząca samochód osobowy kobieta wjechała bezpośrednio do budynku apteki.

„Jak wstępnie ustalili policjanci kierująca samochodem osobowym najpierw uderzyła w narożnik budynku marketu, a następnie jadąc dalej wjechała do wnętrza pobliskiej apteki” - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

Mundurowi poinformowali również, że podczas zdarzenia placówka była otwarta, a wewnątrz lokalu znajdowali sie ludzie.

„Za ladą znajdowała się pracownica, a na piętrze przebywała kolejna osoba. Na szczęście nikt z nich nie odniósł obrażeń” - przekazali mundurowi.

Pijana kierująca Porsche trafiła do szpitala. Miała ponad 2 promile

Ranna została natomiast sama sprawczyni zdarzenia, którą przetransportowano do szpitala. Funkcjonariusze przebadali kierującą Porsche pod kątem trzeźwości, co przyniosło szokujące rezultaty. Okazało się, że kobieta prowadziła auto mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu, co oznacza stan kompletnego upojenia.

Na ten moment nie określono jeszcze, jakie konsekwencje prawne poniesie kierująca za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Śledczy będą teraz dokładnie badać wszystkie okoliczności i przyczyny tego wstrząsającego zdarzenia drogowego.

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