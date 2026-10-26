Potężny pożar pod Nowym Dworem Gdańskim. Mieszkańcy musieli uciekać z domów

Pożar budynku w Jazowej. Błyskawiczna ewakuacja mieszkańców

Dramatyczne chwile rozegrały się w nocy z niedzieli na poniedziałek, 26 października. Około godziny 00:45 służby zostały powiadomione o pożarze poddasza budynku mieszkalnego w Jazowej koło Nowego Dworu Gdańskiego. W obiekcie mieszkało dziewięć rodzin. Zanim na miejsce dotarli strażacy, budynek opuściło 16 osób, wśród których było 13 dorosłych oraz troje dzieci.

Strażakom udało się już opanować ogień, jednak działania ratowniczo-gaśnicze na miejscu wciąż są prowadzone.

- Strażacy dogaszają pożar. Na miejscu dalej pracują służby, w tym policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia – co mogło się tam wydarzyć. Prawdopodobnie przyczyną wybuchy pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej – informuje asp. Karolina Figiel, rzecznik prasowy KPP w Nowym Dworze Gdańskim.

Biegły zbada przyczyny wybuchu ognia w Jazowej. Strażacy zapobiegli wybuchom gazu

W ciągu najbliższych godzin na miejsce przyjedzie biegły z dziedziny pożarnictwa, który pomoże ustalić dokładną przyczynę zdarzenia. W trakcie działań strażacy wykorzystali pięć prądów gaśniczych, z czego dwa podawano z podnośnika. Z zagrożonego obszaru usunięto również osiem butli gazowych o pojemności 11 kg każda. Niezbędne okazało się także zapewnienie dopływu wody na odcinku około 220 metrów.

W działaniach bierze udział sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej i dziewięć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku zdarzenia żadna osoba nie została ranna.