Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Owacja na stojąco tylko za komplet punktów!
2026-10-26 4:00
Poniedziałek zaczynamy od testu, który rozgrzeje umysły! Nasz QUIZ z wiedzy ogólnej czeka na odważnych śmiałków. Pokaż, co potrafisz, bo tylko komplet punktów zapewni Ci zasłużoną owację na stojąco i miano geniusza! Zmierz się z przygotowanymi przez nas trudnymi pytaniami!