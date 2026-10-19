Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Poprzeczkę zawieszamy wysoko! Zaliczysz od 7/10
2026-10-19 4:35
Gotowi na poniedziałkowe wyzwanie? Nasz test z wiedzy ogólnej to prawdziwa próba dla umysłu! Poprzeczka zawieszona jest wysoko – aby zaliczyć, musisz wskazać co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi. Sprawdź, czy Twoja wiedza jest na tyle obszerna, by sprostać naszym wymaganiom! Czy podołasz?