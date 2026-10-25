QUIZ. Kto śpiewał te przeboje w PRL-u? Nie pomylisz tych legend?

Przeboje z PRL-u, które zna cała Polska

Lata 60., 70. i 80. przyniosły wiele piosenek, które do dziś nie tracą popularności. "Małgośka", "Tyle słońca w całym mieście" czy "Dziwny jest ten świat" to tylko kilka przykładów utworów, które zna kilka pokoleń słuchaczy. Ich melodie często wystarczy usłyszeć kilka sekund, by zanucić dalszy ciąg.

Za tymi przebojami stoją artyści, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Nie zawsze jednak łatwo przypisać piosenkę do właściwego wykonawcy. Niektóre utwory kojarzymy przede wszystkim z refrenem, inne znamy z radia, rodzinnych spotkań lub dawnych programów telewizyjnych.

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Sprawdź, czy rozpoznasz wykonawców największych hitów

W tym quizie czeka na ciebie 10 pytań o popularne piosenki z czasów PRL-u. Czy bez problemu wskażesz, kto śpiewał "Jolkę, Jolkę pamiętasz", „"Byłaś serca biciem" albo "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał"? Niektóre odpowiedzi mogą wydawać się oczywiste, ale przy innych łatwo się pomylić.

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Podejmij wyzwanie i sprawdź, ile punktów zdobędziesz. Pamiętasz wykonawców tych przebojów? Rozwiąż quiz i przekonaj się, czy polska muzyka z czasów PRL-u nie ma przed tobą tajemnic!

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Choć od premiery wielu tych piosenek minęły dziesiątki lat, nadal można je usłyszeć na koncertach, w radiu i podczas spotkań. Dla jednych to sentymentalna podróż do młodości, dla innych okazja, by odkryć muzykę, której słuchali rodzice i dziadkowie. Polskie przeboje z czasów PRL-u wciąż łączą pokolenia, a ich wykonawcy pozostają ważną częścią rodzimej kultury.