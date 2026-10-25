Lata 90. wyglądały właśnie tak! Górniak i Steczkowska na zdjęciu sprzed dekad

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-10-25 5:00

Edyta Górniak i Justyna Steczkowska od lat należą do grona największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dziś zachwycają scenicznymi kreacjami, wyrazistym wizerunkiem i ogromną charyzmą. Jednak w latach 90. dopiero budowały swoją pozycję w show-biznesie. Archiwalne kadry z początków ich kariery przypominają, jak wyglądały wtedy dwie przyszłe diwy. Różnica między tamtymi czasami a współczesnością jest naprawdę ciekawa!

Lata 90. były wyjątkowym okresem dla polskiej muzyki. Na scenie pojawiały się nowe osobowości, a telewizja i festiwale otwierały przed młodymi artystami drzwi do wielkiej kariery. Wśród nich znalazły się Edyta Górniak i Justyna Steczkowska. Obie szybko zwróciły na siebie uwagę, choć każda rozwijała karierę na własnych zasadach.

Górniak i Steczkowska na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądały na początku kariery

Edyta Górniak zdobyła ogromną popularność w 1994 roku, kiedy reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. Jej wykonanie utworu "To nie ja!" przyniosło jej drugie miejsce, które do dziś pozostaje jednym z największych sukcesów naszego kraju w historii konkursu. Młoda wokalistka zachwyciła publiczność głosem, a jej kariera nabrała zawrotnego tempa.

W tym samym czasie coraz głośniej robiło się również o Justynie Steczkowskiej. Przełomem okazał się jej udział w programie "Szansa na sukces" w 1994 roku, gdzie zaśpiewała "Boskie Buenos" zespołu Maanam. Później wygrała konkurs Debiutów w Opolu, a w 1995 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji z piosenką "Sama". Jej niepowtarzalny głos i artystyczna osobowość szybko wyróżniły ją na tle innych wykonawców.

Szok, jak wyglądały Górniak i Steczkowska w latach 90.! Tego nie da się odzobaczyć

Dziś obie artystki mają za sobą dekady pracy na scenie i wypracowane, charakterystyczne wizerunki. Ich styl ewoluował wraz z modą, doświadczeniem i kolejnymi etapami kariery. Powrót do zdjęć z lat 90. pozwala zobaczyć je w zupełnie innym momencie życia, kiedy dopiero zdobywały popularność i budowały swoją pozycję w branży.

Archiwalne fotografie gwiazd mają w sobie szczególną siłę. Pokazują nie tylko zmieniające się trendy, ale również to, jak na przestrzeni lat rozwijają się sceniczna osobowość i sposób prezentowania się przed publicznością. W przypadku Górniak i Steczkowskiej to także przypomnienie czasów, gdy obie zaczynały pisać historię swojej kariery.

Choć obie wokalistki debiutowały w podobnym okresie, każda wypracowała własną drogę do sukcesu. Górniak zapisała się w pamięci Polaków przede wszystkim dzięki eurowizyjnemu występowi i wielkim przebojom. Steczkowska z kolei od początku wyróżniała się niebanalnym podejściem do muzyki i wyrazistą osobowością artystyczną.

Poznalibyście je na archiwalnych fotkach?

Justyna Steczkowska i Edyta Górniak w eleganckich kreacjach. O ich karierze od lat 90. przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 50
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI