Lata 90. wyglądały właśnie tak! Górniak i Steczkowska na zdjęciu sprzed dekad

Lata 90. były wyjątkowym okresem dla polskiej muzyki. Na scenie pojawiały się nowe osobowości, a telewizja i festiwale otwierały przed młodymi artystami drzwi do wielkiej kariery. Wśród nich znalazły się Edyta Górniak i Justyna Steczkowska. Obie szybko zwróciły na siebie uwagę, choć każda rozwijała karierę na własnych zasadach.

Górniak i Steczkowska na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądały na początku kariery

Edyta Górniak zdobyła ogromną popularność w 1994 roku, kiedy reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. Jej wykonanie utworu "To nie ja!" przyniosło jej drugie miejsce, które do dziś pozostaje jednym z największych sukcesów naszego kraju w historii konkursu. Młoda wokalistka zachwyciła publiczność głosem, a jej kariera nabrała zawrotnego tempa.

W tym samym czasie coraz głośniej robiło się również o Justynie Steczkowskiej. Przełomem okazał się jej udział w programie "Szansa na sukces" w 1994 roku, gdzie zaśpiewała "Boskie Buenos" zespołu Maanam. Później wygrała konkurs Debiutów w Opolu, a w 1995 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji z piosenką "Sama". Jej niepowtarzalny głos i artystyczna osobowość szybko wyróżniły ją na tle innych wykonawców.

Szok, jak wyglądały Górniak i Steczkowska w latach 90.! Tego nie da się odzobaczyć

Dziś obie artystki mają za sobą dekady pracy na scenie i wypracowane, charakterystyczne wizerunki. Ich styl ewoluował wraz z modą, doświadczeniem i kolejnymi etapami kariery. Powrót do zdjęć z lat 90. pozwala zobaczyć je w zupełnie innym momencie życia, kiedy dopiero zdobywały popularność i budowały swoją pozycję w branży.

Archiwalne fotografie gwiazd mają w sobie szczególną siłę. Pokazują nie tylko zmieniające się trendy, ale również to, jak na przestrzeni lat rozwijają się sceniczna osobowość i sposób prezentowania się przed publicznością. W przypadku Górniak i Steczkowskiej to także przypomnienie czasów, gdy obie zaczynały pisać historię swojej kariery.

Choć obie wokalistki debiutowały w podobnym okresie, każda wypracowała własną drogę do sukcesu. Górniak zapisała się w pamięci Polaków przede wszystkim dzięki eurowizyjnemu występowi i wielkim przebojom. Steczkowska z kolei od początku wyróżniała się niebanalnym podejściem do muzyki i wyrazistą osobowością artystyczną.

Poznalibyście je na archiwalnych fotkach?