Znamy zwycięzcę Eurowizji Junior 2026! Wiemy, które miejsce zajęła Polska

Zakończyła się Eurowizja Junior 2026. Jakie emocje towarzyszyły tegorocznej edycji?

Dziecięcy odpowiednik dorosłej Eurowizji zawsze budzi ogromne zainteresowanie w wielu krajach naszego kontynentu. Udział w takim przedsięwzięciu to dla początkujących wokalistów nie tylko wspaniała zabawa, ale także doskonała okazja do pokazania swoich umiejętności i zebrania cennych szlifów scenicznych. Fani z kolei otrzymują szansę na śledzenie wokalnych zmagań jeszcze przed tradycyjną, majową odsłoną konkursu. W poprzedniej edycji statuetkę zdobyła Lou Deleuze z utworem „Ce Monde”, co było już czwartym triumfem Francji w ciągu ostatnich sześciu lat. Tym razem areną zmagań 16 krajów była Malta. Zmagania w finale, który miał miejsce 24 października 2026 roku, dostarczyły niesamowitych emocji. Polskich fanów najbardziej interesował występ Wiktora Sasa, który zaprezentował piosenkę „Gravity”. Kto zgarnął statuetkę w 24. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci?

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Eurowizja Junior 2026 kto wygrał? Oto pełne zestawienie wyników

W 24. edycji dziecięcej Eurowizji bezkonkurencyjna okazała się reprezentująca Armenię Nare, która wykonała piosenkę „Boo!”. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki tegorocznego finału:

Armenia – Nare - „Boo!” 202 pkt. Hiszpania – Lucas Paulano – „Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)” –184 pkt. Francja – Alec – „Comment Tu Vas?” – 165 pkt. San Marino – Violamarie – „Ruota Panoramica” – 148 pkt. Gruzja – Davit Lomidze – „Sun on the Rooftops” – 145 pkt. Polska – Wiktor Sas - „Gravity” 144 pkt. Malta – Beppe – „Blue Bird” – 136 pkt. Holandia – Maria – „Stronger Together” – 126 pkt. Ukraina – Erika Kolesnichenko – „Not a Lullaby” – 106 pkt. Cypr – Harry Georgiou – „Who I Can Be” - 98 pkt. Włochy – Matteo Trullu – „Che Cos’è l’Amore?” – 87 pkt. Czarnogóra – Mija Vujović – „Muzika nas spaja” - 68 pkt. Portugalia – Salvador Rio – „Alma” – 64 pkt. Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – „Níos láidre” – 64 pkt. Albania – Eslin Kurti – „Kërce Me Mua” – 62 pkt. Macedonia Północna – Ana Stojanoska – „Idnata Jas” – 57 pkt.