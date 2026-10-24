Wiktor Sas zawalczy o trzecie zwycięstwo dla Polski. Historia występów na Eurowizji Junior

Wszystkie miejsca Polski na Eurowizji Junior. Dwa zwycięstwa i długa przerwa

Nasz kraj dwukrotnie triumfował w Dziecięcej Eurowizji, a polskie reprezentantki zapisały się na kartach historii imprezy, wygrywając konkurs dwa lata z rzędu. Zanim jednak Roksana Węgiel oraz Viki Gabor zdobyły główne nagrody, polscy wokaliści mierzyli się z bardzo trudnymi początkami, po których nastąpiła trwająca ponad dekadę przerwa w rywalizacji. Jak wyglądała droga kolejnych artystów? Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty Polski w Eurowizji Junior, począwszy od debiutanckiego startu w 2003 roku, a skończywszy na występie Marianny Kłos w 2025 roku.

Polskie początki na Eurowizji Junior

Nasz debiut w konkursie miał miejsce w 2003 roku. Pierwszą w historii polską reprezentantką została Katarzyna Żurawik z piosenką "Coś mnie nosi". Ostatecznie uplasowała się na 16. pozycji z zaledwie trzema punktami na koncie. W kolejnym roku reprezentował nas zespół KWADro, śpiewając utwór "Łap życie". Wynik był podobny – 17. lokata i ponownie trzy punkty.

Po tych niepowodzeniach Telewizja Polska zrezygnowała z udziału w kolejnych edycjach. Pomiędzy 2005 a 2015 rokiem na scenie Dziecięcej Eurowizji nie pojawił się żaden artysta z naszego kraju. Zmiana nadeszła dopiero w 2016 roku po 11 latach nieobecności.

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Wielki powrót w 2016 r. i droga do sukcesu

Po wieloletniej pauzie barw Polski broniła Olivia Wieczorek z kompozycją "Nie zapomnij". Jej występ przyniósł nam 60 punktów i 11. miejsce, co stanowiło nowe otwarcie w historii naszych startów.

Rok później, w 2017 roku, Alicja Rega zaprezentowała piosenkę "Mój dom". Ten utwór zagwarantował Polsce 138 punktów i bardzo dobrą, 8. pozycję. Kolejna edycja miała przynieść prawdziwy przełom w naszych występach na eurowizyjnej scenie.

Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior w 2018 r.

W 2018 roku do rywalizacji stanęła Roksana Węgiel z utworem "Anyone I Want to Be". Konkurs organizowany w Mińsku okazał się wielkim sukcesem: polska piosenkarka sięgnęła po główną nagrodę, gromadząc aż 215 punktów!

Sukces ten powtórzył się rok później. W 2019 roku, jako gospodarze imprezy w Gliwicach, wysłaliśmy na scenę Viki Gabor z piosenką "Superhero". Ona również nie miała sobie równych, zdobywając fenomenalne 278 punktów!

Oznaczało to, że Polska wygrała Eurowizję Junior dwa lata z rzędu! Triumf Viki Gabor sprawił dodatkowo, że nasz kraj zorganizował muzyczne zmagania także w kolejnym roku.

Sara James bliska zwycięstwa

Po dwóch wspaniałych wygranych polscy reprezentanci wciąż liczyli się w walce o czołowe lokaty. Ala Tracz z piosenką "I'll Be Standing" w 2020 roku wywalczyła 9. miejsce, gromadząc 90 punktów.

Kolejny rok przyniósł nam wielkie emocje dzięki Sarze James i jej utworowi "Somebody". Wokalistka zdobyła 218 punktów, co dało jej rewelacyjne, drugie miejsce na podium.

W 2022 roku Laura zaprezentowała kompozycję "To the Moon", zajmując 10. pozycję z wynikiem 95 punktów. Z kolei Maja Krzyżewska z "I Just Need a Friend" uplasowała się w 2023 roku na 6. miejscu, zdobywając 124 punkty.

Jak Polska radziła sobie w ostatnich latach?

W 2024 roku w biało-czerwonych barwach wystąpił Dominik Arim z kompozycją "All Together". Wynik 61 punktów dał mu 12. lokatę w ogólnym zestawieniu.

W ubiegłorocznej edycji (2025 r.) usłyszeliśmy Mariannę Kłos w utworze "Brightest Light". Wokalistka zgromadziła 139 punktów (72 od jurorów i 67 od internautów), co zagwarantowało jej 8. miejsce na koniec konkursu.

Po dwóch triumfach i świetnym występie Sary James polscy wykonawcy ponownie zameldowali się w najlepszej dziesiątce. Czekamy na kolejny występ, który ma szansę zapisać się złotymi zgłoskami w naszej eurowizyjnej historii. Wszyscy mocno wspieramy Wiktora Sasa w nadchodzącej rywalizacji!

Polska na Eurowizji Junior - wszystkie wyniki

2003 - Katarzyna Żurawik, "Coś mnie nosi" - 16. pozycja, 3 punkty.

- Katarzyna Żurawik, "Coś mnie nosi" - 16. pozycja, 3 punkty. 2004 - KWADro, "Łap życie" - 17. pozycja, 3 punkty.

- KWADro, "Łap życie" - 17. pozycja, 3 punkty. 2005-2015 – Brak polskiego reprezentanta w rywalizacji.

2016 - Olivia Wieczorek, "Nie zapomnij" - 11. pozycja, 60 punktów.

- Olivia Wieczorek, "Nie zapomnij" - 11. pozycja, 60 punktów. 2017 - Alicja Rega, "Mój dom" - 8. pozycja, 138 punktów.

- Alicja Rega, "Mój dom" - 8. pozycja, 138 punktów. 2018 - Roksana Węgiel, "Anyone I Want to Be" – 1. pozycja, 215 punktów.

- Roksana Węgiel, "Anyone I Want to Be" – 1. pozycja, 215 punktów. 2019 – Viki Gabor, "Superhero" - 1. pozycja, 278 punktów.

– Viki Gabor, "Superhero" - 1. pozycja, 278 punktów. 2020 - Ala Tracz, "I'll Be Standing" - 9. pozycja, 90 punktów.

- Ala Tracz, "I'll Be Standing" - 9. pozycja, 90 punktów. 2021 - Sara James, "Somebody" - 2. pozycja, 218 punktów.

- Sara James, "Somebody" - 2. pozycja, 218 punktów. 2022 - Laura Bączkiewicz, "To the Moon" - 10. pozycja, 95 punktów.

2023 - Maja Krzyżewska, "I Just Need a Friend" - 6. pozycja, 124 punkty.

2024 - Dominik Arim, "All Together" - 12. pozycja, 61 punktów.

2025 - Marianna Kłos, "Brightest Light" - 8. pozycja, 139 punktów.

2026 - Wiktor Sas, "Gravity" - ???