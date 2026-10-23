Wiktor Sas na Eurowizji Junior 2026. Wiemy, o której zaśpiewa reprezentant Polski

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-23 17:26

Eurowizja Junior to jeden z najbardziej prestiżowych plebiscytów muzycznych na Starym Kontynencie. Młodzi artyści z różnych państw stają w szranki o tytuł najwybitniejszego głosu. Polska delegacja sięgała po wygraną już dwukrotnie, a teraz stoi przed szansą na kolejny triumf. Zastanawiasz się, o jakiej porze na scenie pojawi się Wiktor Sas podczas finału Eurowizji Junior 2026?

Wiktor Sas z polską flagą i grupą nastolatków przed odlotem na Eurowizję Junior 2026. O szczegółach przeczytasz na SE.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Kiedy i gdzie odbędzie się finał Eurowizji Junior 2026?

Wielki finał muzycznego wydarzenia dla dzieci zaplanowano na sobotę, 24 października 2026 roku. Choć ubiegłoroczną edycję w Tbilisi wygrała francuska wokalistka Lou Deleuze ze swoim utworem „Ce Monde”, tamtejszy nadawca publiczny zrezygnował z organizacji imprezy, tłumacząc swoją decyzję kwestiami finansowymi. W tej sytuacji Europejska Unia Nadawców (EBU) musiała poszukać nowego gospodarza. Ostatecznie wybór padł na Maltę, a młodzi wokaliści zaprezentują się w hali Malta Fairs & Conventions Centre, która zlokalizowana jest w miejscowości Ta' Qali.

Organizatorzy zdecydowali się również na drobną, aczkolwiek dość istotną zmianę w harmonogramie. W drodze wyjątku transmisja Eurowizji Junior 2026 rozpocznie się dopiero o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Wiktor Sas po próbach do Eurowizji Junior | Wywiad

Eurowizja Junior 2026. Kolejność występów artystów

Do tegorocznej rywalizacji w dziecięcym konkursie przystąpią oficjalnie przedstawiciele szesnastu państw. W porównaniu z edycją z 2025 roku w stawce zabraknie między innymi reprezentacji Chorwacji i Azerbejdżanu, gdyż nadawcy z tych krajów wycofali się z udziału.

Kolejność startowa podczas Eurowizji Junior 2026 prezentuje się następująco:

  1. Holandia – Maria – „Stronger together”
  2. Cypr – Harry Georgiou – „Who I can be”
  3. Portugalia – Salvador Rio – „Alma”
  4. Czarnogóra – Mija Vujović – „Muzika nas spaja”
  5. San Marino – Violamarie – „Ruota panoramica”
  6. Francja – Alec – „Comment tu vas?”
  7. Polska – Wiktor Sas – „Gravity”
  8. Armenia – Naré – „Boo!” Malta – Beppe – „Blue bird”
  9. Malta - Beppe - "Blue bird"
  10. Włochy – Matteo Trullu – „Che cos'è l'amore?”
  11. Ukraina – Erika Koleszniczenko – „Not a lullaby”
  12. Macedonia Północna – Ana Stojanoska – „Idnata jas”
  13. Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – „Níos láidre”
  14. Albania – Eslin Kurti – „Kërce me mua”
  15. Gruzja – Davit Lomidze – „Sun on the rooftops”
  16. Hiszpania – Lucas Paulano – „Cuore bello (te quiero, te quiero)”

Z analiz bukmacherskich wynika, że w gronie głównych pretendentów do zdobycia prestiżowej statuetki znajdują się obecnie Armenia, Polska oraz Cypr.

O której godzinie wystąpi Wiktor Sas na Eurowizji Junior 2026?

W tym roku barw naszego kraju będzie bronił Wiktor Sas. Nastoletni artysta otrzymał bilet na konkurs w oparciu o zaktualizowany regulamin TVP, który zakłada, że Polskę reprezentuje laureat programu „The Voice Kids”. Młody wokalista wykona piosenkę „Gravity”, za którą odpowiada ścisła czołówka rodzimych tekściarzy i producentów muzycznych:

  • Tribbs,
  • Lanberry,
  • Antoni Alagierski,
  • Wojciech Kostrzewa,
  • Urlich Harrsion.

Fani zastanawiają się, o jakiej dokładnie porze młody wokalista zaprezentuje się w finale. Zgodnie z naszymi nieoficjalnymi informacjami polski kandydat pojawi się na maltańskiej scenie w okolicach godziny 21:37. Warto odnotować, że jest to godzina mająca niezwykle symboliczne znaczenie w naszej kulturze, ściśle wiążąca się z postacią papieża Jana Pawła II.

Wiktor Sas
Galeria zdjęć 23
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI