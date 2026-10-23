Wiktor Sas na Eurowizji Junior 2026. Wiemy, o której zaśpiewa reprezentant Polski

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Kiedy i gdzie odbędzie się finał Eurowizji Junior 2026?
Wielki finał muzycznego wydarzenia dla dzieci zaplanowano na sobotę, 24 października 2026 roku. Choć ubiegłoroczną edycję w Tbilisi wygrała francuska wokalistka Lou Deleuze ze swoim utworem „Ce Monde”, tamtejszy nadawca publiczny zrezygnował z organizacji imprezy, tłumacząc swoją decyzję kwestiami finansowymi. W tej sytuacji Europejska Unia Nadawców (EBU) musiała poszukać nowego gospodarza. Ostatecznie wybór padł na Maltę, a młodzi wokaliści zaprezentują się w hali Malta Fairs & Conventions Centre, która zlokalizowana jest w miejscowości Ta' Qali.
Organizatorzy zdecydowali się również na drobną, aczkolwiek dość istotną zmianę w harmonogramie. W drodze wyjątku transmisja Eurowizji Junior 2026 rozpocznie się dopiero o godzinie 21:00 czasu polskiego.
Eurowizja Junior 2026. Kolejność występów artystów
Do tegorocznej rywalizacji w dziecięcym konkursie przystąpią oficjalnie przedstawiciele szesnastu państw. W porównaniu z edycją z 2025 roku w stawce zabraknie między innymi reprezentacji Chorwacji i Azerbejdżanu, gdyż nadawcy z tych krajów wycofali się z udziału.
Kolejność startowa podczas Eurowizji Junior 2026 prezentuje się następująco:
- Holandia – Maria – „Stronger together”
- Cypr – Harry Georgiou – „Who I can be”
- Portugalia – Salvador Rio – „Alma”
- Czarnogóra – Mija Vujović – „Muzika nas spaja”
- San Marino – Violamarie – „Ruota panoramica”
- Francja – Alec – „Comment tu vas?”
- Polska – Wiktor Sas – „Gravity”
- Armenia – Naré – „Boo!” Malta – Beppe – „Blue bird”
- Malta - Beppe - "Blue bird"
- Włochy – Matteo Trullu – „Che cos'è l'amore?”
- Ukraina – Erika Koleszniczenko – „Not a lullaby”
- Macedonia Północna – Ana Stojanoska – „Idnata jas”
- Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – „Níos láidre”
- Albania – Eslin Kurti – „Kërce me mua”
- Gruzja – Davit Lomidze – „Sun on the rooftops”
- Hiszpania – Lucas Paulano – „Cuore bello (te quiero, te quiero)”
Z analiz bukmacherskich wynika, że w gronie głównych pretendentów do zdobycia prestiżowej statuetki znajdują się obecnie Armenia, Polska oraz Cypr.
O której godzinie wystąpi Wiktor Sas na Eurowizji Junior 2026?
W tym roku barw naszego kraju będzie bronił Wiktor Sas. Nastoletni artysta otrzymał bilet na konkurs w oparciu o zaktualizowany regulamin TVP, który zakłada, że Polskę reprezentuje laureat programu „The Voice Kids”. Młody wokalista wykona piosenkę „Gravity”, za którą odpowiada ścisła czołówka rodzimych tekściarzy i producentów muzycznych:
- Tribbs,
- Lanberry,
- Antoni Alagierski,
- Wojciech Kostrzewa,
- Urlich Harrsion.
Fani zastanawiają się, o jakiej dokładnie porze młody wokalista zaprezentuje się w finale. Zgodnie z naszymi nieoficjalnymi informacjami polski kandydat pojawi się na maltańskiej scenie w okolicach godziny 21:37. Warto odnotować, że jest to godzina mająca niezwykle symboliczne znaczenie w naszej kulturze, ściśle wiążąca się z postacią papieża Jana Pawła II.