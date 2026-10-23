Wiktor Sas na Eurowizji Junior 2026. Wiemy, o której zaśpiewa reprezentant Polski

Kiedy i gdzie odbędzie się finał Eurowizji Junior 2026?

Wielki finał muzycznego wydarzenia dla dzieci zaplanowano na sobotę, 24 października 2026 roku. Choć ubiegłoroczną edycję w Tbilisi wygrała francuska wokalistka Lou Deleuze ze swoim utworem „Ce Monde”, tamtejszy nadawca publiczny zrezygnował z organizacji imprezy, tłumacząc swoją decyzję kwestiami finansowymi. W tej sytuacji Europejska Unia Nadawców (EBU) musiała poszukać nowego gospodarza. Ostatecznie wybór padł na Maltę, a młodzi wokaliści zaprezentują się w hali Malta Fairs & Conventions Centre, która zlokalizowana jest w miejscowości Ta' Qali.

Organizatorzy zdecydowali się również na drobną, aczkolwiek dość istotną zmianę w harmonogramie. W drodze wyjątku transmisja Eurowizji Junior 2026 rozpocznie się dopiero o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Wiktor Sas po próbach do Eurowizji Junior | Wywiad

Eurowizja Junior 2026. Kolejność występów artystów

Do tegorocznej rywalizacji w dziecięcym konkursie przystąpią oficjalnie przedstawiciele szesnastu państw. W porównaniu z edycją z 2025 roku w stawce zabraknie między innymi reprezentacji Chorwacji i Azerbejdżanu, gdyż nadawcy z tych krajów wycofali się z udziału.

Kolejność startowa podczas Eurowizji Junior 2026 prezentuje się następująco:

Holandia – Maria – „Stronger together” Cypr – Harry Georgiou – „Who I can be” Portugalia – Salvador Rio – „Alma” Czarnogóra – Mija Vujović – „Muzika nas spaja” San Marino – Violamarie – „Ruota panoramica” Francja – Alec – „Comment tu vas?” Polska – Wiktor Sas – „Gravity” Armenia – Naré – „Boo!” Malta – Beppe – „Blue bird” Malta - Beppe - "Blue bird" Włochy – Matteo Trullu – „Che cos'è l'amore?” Ukraina – Erika Koleszniczenko – „Not a lullaby” Macedonia Północna – Ana Stojanoska – „Idnata jas” Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – „Níos láidre” Albania – Eslin Kurti – „Kërce me mua” Gruzja – Davit Lomidze – „Sun on the rooftops” Hiszpania – Lucas Paulano – „Cuore bello (te quiero, te quiero)”

Z analiz bukmacherskich wynika, że w gronie głównych pretendentów do zdobycia prestiżowej statuetki znajdują się obecnie Armenia, Polska oraz Cypr.

O której godzinie wystąpi Wiktor Sas na Eurowizji Junior 2026?

W tym roku barw naszego kraju będzie bronił Wiktor Sas. Nastoletni artysta otrzymał bilet na konkurs w oparciu o zaktualizowany regulamin TVP, który zakłada, że Polskę reprezentuje laureat programu „The Voice Kids”. Młody wokalista wykona piosenkę „Gravity”, za którą odpowiada ścisła czołówka rodzimych tekściarzy i producentów muzycznych:

Tribbs,

Lanberry,

Antoni Alagierski,

Wojciech Kostrzewa,

Urlich Harrsion.

Fani zastanawiają się, o jakiej dokładnie porze młody wokalista zaprezentuje się w finale. Zgodnie z naszymi nieoficjalnymi informacjami polski kandydat pojawi się na maltańskiej scenie w okolicach godziny 21:37. Warto odnotować, że jest to godzina mająca niezwykle symboliczne znaczenie w naszej kulturze, ściśle wiążąca się z postacią papieża Jana Pawła II.