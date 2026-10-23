Lekarze zbadali papieża Leona XIV. Watykan wydał komunikat

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-23 15:31

Najnowsze badania kontrolne wykazały, że stan zdrowia papieża Leona XIV po przebytej operacji poprawia się zgodnie z planem. Mimo to medycy zasugerowali, aby dla zachowania bezpieczeństwa zrezygnował on z planowanej podróży śmigłowcem do Asyżu.

Leon XIV opuścił Klinikę Gemelli
Autor: AP Photo/ Associated Press

W piątek Watykan poinformował o wynikach kontrolnego badania klatki piersiowej papieża. Prześwietlenie potwierdziło prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Lekarze prowadzący Leona XIV, doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, uznali jednak, że od operacji minęło zbyt mało czasu, by odbył planowany lot.

W Asyżu papież miał uczestniczyć w uroczystościach z okazji 40. rocznicy Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, zainicjowanego przez Jana Pawła II. Watykan przekazał, że Leon XIV nie pojawi się na miejscu, ale wyśle przesłanie do organizatorów oraz przedstawicieli wspólnot religijnych.

W komunikacie podkreślono znaczenie dialogu i wspólnego poszukiwania gestów pokoju w czasie konfliktów.

13 października Leon XIV przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca. W środę lekarze poinformowali, że nie wymaga dalszego leczenia.

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