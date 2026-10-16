Pierwsze zdjęcie papieża Leona XIV po operacji! Odprawił mszę w szpitalu

Nowe informacje o stanie zdrowia papieża Leona XIV. Watykan pokazał pierwsze zdjęcia po operacji

Papież Leon XIV dochodzi do zdrowia po operacji usunięcia nowotworu płuca, którą przeszedł w rzymskiej Poliklinice Gemelli. W piątek, 16 października, Watykan przekazał najnowszy komunikat lekarzy opiekujących się Ojcem Świętym. Wynika z niego, że stan papieża systematycznie się poprawia.

„Ojciec Święty przeszedł dziś rano badania krwi i miał prześwietlenie klatki piersiowej, które potwierdziły stałą poprawę jego ogólnego stanu” – poinformowali lekarze Luigi Carbone z Watykanu oraz profesor Stefano Margaritora, który kierował zespołem przeprowadzającym operację. Leon XIV nadal przechodzi fizjoterapię oddechową, która ma mu pomóc wrócić do pełni sił po zabiegu. Lekarze podkreślają, że papież jest już samodzielny. „Rekonwalescencja pooperacyjna pozwala na wykonywanie normalnych codziennych czynności w pełnej autonomii” – zaznaczono w komunikacie.

Papież odprawił mszę w szpitalu. Podziękował lekarzom

W piątek w południe Leon XIV odprawił mszę świętą w specjalnie przygotowanej sali na dziesiątym piętrze Polikliniki Gemelli. To właśnie tam znajduje się pokój, w którym papież dochodzi do zdrowia.

W nabożeństwie uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, pracownicy szpitala i członkowie Żandarmerii Watykańskiej. Ojciec Święty podziękował wszystkim, którzy opiekują się nim po operacji.

„W homilii papież podziękował całemu personelowi – lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom obsługi – za ich codzienną pracę w opiece nad pacjentami w ich słabości, a zwłaszcza za to, co zrobili i wciąż robią dla niego samego” – przekazało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Watykan opublikował też pierwsze zdjęcia Leona XIV po operacji. Wykonano je podczas mszy w szpitalu.

Na razie nie wiadomo, kiedy papież będzie mógł wrócić do Watykanu. Wcześniej informowano, że jego pobyt w szpitalu potrwa około tygodnia. Dokładna data wypisu nie została jeszcze podana.

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Pope Leo XIV celebrated Mass at noon on Friday in the room set up on the 10th floor of Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office. Several members of Gemelli's medical and nursing staff attended the Mass, along with members of the Vatican City State Gendarmerie Corps. "In his homily, the Pope thanked all the staff—doctors, nurses, and orderlies—for the work they do every day caring for patients in their frailty, and especially for what they have done and continue to do for him," read the statement.— Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026