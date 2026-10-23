Córka Mandaryny przeszła piekło z powodu znanych rodziców. Gwiazda stanęła w obronie Heleny Englert

Maksymilian Kluziewicz
2026-10-23 16:59

Mandaryna jest dumną mamą syna Xaviera i córki Fabienne. Bycie dzieckiem znanych rodziców bywa ogromnym obciążeniem, o czym boleśnie przekonała się Fabienne. W wywiadzie dla Eski artystka wspomniała o dramatycznych doświadczeniach swojej pociechy i jednocześnie mocno wstawiła się za Heleną Englert.

Helena Englert i łatka "nepo baby". Mandaryna komentuje

Wielu osobom wydaje się, że posiadanie znanych rodziców to wyłącznie pasmo sukcesów i przywilejów. Rzeczywistość bywa jednak inna. Dzieci celebrytów, niezależnie od zaangażowania w swoje zawodowe projekty, często muszą mierzyć się z krzywdzącą łatką "nepo babies". Z takim zjawiskiem spotkała się chociażby Helena Englert, córka aktorskiego duetu: Beaty Ścibakówny i Jana Englerta. Młoda artystka nawiązała do tego problemu w materiale wideo przed swoim występem w popularnym programie "Taniec z Gwiazdami". Według Julii Wieniawy, jurorki show i znajomej Heleny z planu filmowego, jej udział w tym formacie był doskonałą decyzją, ponieważ 26-latka mogła w nim zaprezentować zupełnie nowe oblicze.

Mandaryna o Helenie Englert. Artystka jest zachwycona

Podobną opinię na temat młodej aktorki ma Mandaryna, która nawiązała z Heleną świetną relację.

W jej przypadku to był w 100% strzał w dziesiątkę, bo ludzie ją poznają z innej strony, nie z takiej, którą właśnie sobie wyrobili przez jakiś obrazek, wyobrażenie, że ona jest taka, jaka nie jest. Super ten program wpasował się w jej osobowość, a ona świetnie odnajduje się w tym programie. Poza tym jest też bardzo utalentowana!

Problemy Fabienne. Córka Mandaryny musiała zmienić szkołę

W rozmowie z dziennikarzami Radia Eska Mandaryna zdradziła, że nieprzychylne komentarze na temat jej dzieci są dla niej niezwykle bolesne. Gwiazda uważa takie zachowanie za wysoce niesprawiedliwe. Z największymi trudnościami, wynikającymi z dorastania w sławnej rodzinie, borykała się Fabienne. Córka Marty i Michała Wiśniewskich doświadczyła tak poważnych problemów, że konieczna okazała się zmiana placówki edukacyjnej.

Oczywiście, że mnie to dotykało. To jest niesprawiedliwe, okrutne i przykre. Moje dzieci też się z tym zmagały, szczególnie Fabbka. My musiałyśmy zmienić szkołę, tam było naprawdę bardzo źle. To jest po prostu obrzydliwe - wyznała w rozmowie Mandaryna.

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz na treningu do "Tańca z Gwiazdami"
Mandaryna z Heleną Englert
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