Gwiazda kina dołącza do ekipy "Na Wspólnej". Z jednym z aktorów ma dziecko

Kamilla Baar to najnowsze nazwisko w ekipie "Na Wspólnej". Grana przez nią postać, doktor Oriana Warska, zadebiutuje na ekranie w 4303. odcinku. Widzowie zobaczą go już w czwartek, 29 października.

Kamilla Baar i jej najpopularniejsze role

Aktorka, będąca absolwentką warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, ma na swoim koncie liczne role filmowe, telewizyjne i sceniczne, współpracując między innymi z Teatrem Narodowym czy Teatrem WARSawy. Popularność przyniosły jej zwłaszcza kreacje Hanki Goldberg w "Na dobre i na złe", Magdy w komedii "Vinci" oraz jej sequelu, a także udział w mrocznym serialu "Forst" od platformy Netflix, zrealizowanym na podstawie twórczości Remigiusza Mroza.

Jej filmografia obejmuje również takie tytuły jak "Kamerdyner", "Kruk", "Echo serca", "Służby specjalne", "Wkręceni", "Pierwsza miłość", "Sortownia", "Komisarz mama", "Prawo Agaty", "Odwróceni" czy "Ojciec Mateusz". Oprócz gry aktorskiej, Baar świetnie radzi sobie w dubbingu. To jej głosem przemawia doktor Christine Palmer (Rachel McAdams) w superbohaterskim hicie Marvela "Doktor Strange" oraz Jęcząca Marta w czwartej odsłonie przygód "Harry'ego Pottera".

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Związek z gwiazdą "Na Wspólnej"

Prywatnie aktorkę i produkcję TVN łączy nie tylko nowy kontrakt. W przeszłości Kamilla Baar tworzyła parę z Wojciechem Błachem, który w telenoweli wciela się w postać Wojtka Szulca. Ich relacja trwała do 2014 roku i choć nie skończyła się ślubem, zaowocowała narodzinami syna. 15-letni dziś Bruno Błach-Baar idzie w ślady znanych rodziców i ma już na koncie aktorskie występy. Zagrał w "Ministrantach" oraz netflixowym serialu "Projekt UFO".

Nowa postać w "Na Wspólnej"

W nowej roli doktor Oriany Warskiej Kamilla Baar wciela się w dawną miłość Lwa Nalepy, granego przez Przemysława Sadowskiego. Pojawiając się w serialu pod koniec października, postać ta błyskawicznie wejdzie w ostre starcie z byłym partnerem, a w całą sprawę wmiesza się również Weronika (Renata Dancewicz). Wiele wskazuje na to, że nowa lekarka zagości w produkcji na dłuższy czas. Potwierdza to fakt, że aktorka znalazła się w zaktualizowanej i szeroko komentowanej czołówce telenoweli, co zwiastuje dla jej bohaterki wiodącą rolę w nadchodzących wątkach.

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