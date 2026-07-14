Mandaryna w "Na Wspólnej". Grała prostytutkę z problemami i miała romans z Igorem

Marta Wiśniewska jako aktorka. Mandaryna grała w serialu „Na Wspólnej”

W latach 90. Marta Wiśniewska dołączyła do zespołu Ich Troje, gdzie odpowiadała za choreografię i taniec. Z czasem wyszła za mąż za lidera grupy, Michała Wiśniewskiego, a zdobytą popularność starała się przekuć w solową karierę. Oprócz wydania własnego albumu i występu na festiwalu sopockim z utworem „Ev'ry Night”, pojawiała się również na małym ekranie. Widzowie mogli ją zobaczyć w „Pierwszej miłości” oraz „Kryminalnych”, ale jej najgłośniejszy angaż to rola w „Na Wspólnej” w latach 2003-2004. Jak sama wyznała w rozmowie z serwisem Pomponik, stanowisko to otrzymała dzięki znajomościom.

„Została mi zaproponowana ta rola”

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Postać Mandaryny w „Na Wspólnej” zniszczyła związek Igora Nowaka

Pierwszy występ Wiśniewskiej na planie „Na Wspólnej” przypadł na 63. odcinek produkcji. W wywiadzie dla Pomponika chwaliła później profesjonalizm i serdeczność ekipy realizacyjnej. Wcieliła się w postać Kasi Sarneckiej – atrakcyjnej, lecz borykającej się z ogromnymi problemami życiowymi dziewczyny. Trudna sytuacja finansowa zmusiła ją do świadczenia usług seksualnych, a wpadnięcie w nałóg narkotykowy prawie doprowadziło do tragedii.

„Świetna ekipa, bardzo przyjemna i wszyscy mnie tam bardzo dobrze przyjęli”

Pojawienie się Kasi na ekranie wywołało trzęsienie ziemi w życiu Igora Nowaka, w którego wcielał się Jakub Wesołowski. Bohater był wtedy w związku z Karoliną Brzozowską, graną przez Matyldę Damięcką, jednak to nie przeszkodziło mu w nawiązaniu namiętnego romansu z Kasią. Relacja ta była pełna napięć i ostatecznie zakończyła się z inicjatywy Nowaka. Igor postanowił wrócić do Karoliny (co i tak ostatecznie zakończyło się jej wyjazdem do USA i trwałym zniknięciem z serialu). Kasi zaproponował jedynie przyjacielskie stosunki, a postać odgrywana przez Mandarynę pożegnała się z widzami w 327. odcinku.

Metamorfoza Mandaryny w „Na Wspólnej” zaskakuje. Zobacz stare zdjęcia

Dla fanów, którzy chcą przypomnieć sobie, jak Marta Wiśniewska prezentowała się w roli Kasi z „Na Wspólnej”, przygotowano specjalną galerię zdjęć z tamtego okresu.

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