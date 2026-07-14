Tajner skomentowała powrót Wiśniewskiego do Mandaryny. "Trzymam za nich kciuki"

O tym, że Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są parą, wiemy od zaledwie dwóch dni. Ilość publikacji zaskoczyła nawet samych zainteresowanych. Lider Ich Troje postanowił uciąć spekulacje i oficjalnie potwierdzić, iż wspólnie z Martą, z którą mają dwoje dzieci, postanowili dać sobie drugą szansę. Byli małżonkowie zeszli się po 21 latach. Spora w tym zasługa Poli Wiśniewskiej, która za pośrednictwem komentarza pozostawionego na Instagramie zasugerowała, iż o relacji męża z jego drugą żoną wie od stycznia. Piosenkarz zapewnił jednak, że nie zdradził byłej ukochanej, a z Mandaryną związał się dopiero w czerwcu. Jego słowa potwierdził syn - Xavier.

Nie było wielkiego obwieszczania. Faktycznie, jak zaczęli się częściej widywać w czerwcu, to sami to [z Fabienne] wydedukowaliśmy i zapytaliśmy ich wprost - powiedział w rozmowie z ESKA.pl.

Dominika Tajner wspiera Wiśniewskiego i Mandarynę

Michał i Mandaryna mogą liczyć nie tylko na wsparcie ze strony swoich pociech - Xaviera i Fabienne, ale również czwartej żony lidera Ich Troje, niegdyś jego managerki, Dominiki Tajner. Córka Apoloniusza Tajnera, niedawno uczestniczka show "Królowa przetrwania", wyznała w rozmowie z "Super Expressem", że posiada bardzo dobre relacje zarówno ze swoim eks, jak i jego obecną partnerką.

Dominika Tajner szczerze o życiu uczuciowym. Czy odzyska kiedyś wiarę w miłość? | WYWIADY ESKA

Tajner o powrocie Wiśniewskiego do Mandaryny

Jeszcze niedawno Dominika Tajner i Michał Wiśniewski gościli na kanapie "Pytania na śniadanie", gdzie mówili o swoich sposobach na posiadanie dobrych relacji z eks. Jak widać, nie kłamali na potrzeby TV. Była żona lidera Ich Troje trzyma kciuki za jego związek z Mandaryną, z którą także ma świetny kontakt. W rozmowie z "Super Expressem" tak skomentowała powrót eks męża do jego eks żony:

Ja generalnie Michała wspieram w każdej jego decyzji. Tak zdecydowali, teraz pozostaje trzymać kciuki. Ja myślę, że oni oboje, Marta w zasadzie, nie mogła sobie tego życia prywatnego poukładać, więc po prostu trzymajmy kciuki, żeby teraz się wszystko udało - powiedziała.

Takich relacji z byłymi partnerami niektórzy - nawet w show-biznesie - mogą pozazdrościć!