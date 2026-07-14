Tajner skomentowała powrót Wiśniewskiego do Mandaryny. "Trzymam za nich kciuki"

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-14 16:38

Michał Wiśniewski ma szczęście. Artysta posiada świetne relacje ze swoimi byłymi żonami. Gdy zdecydował się powrócić do drugiej z nich, czwarta w rozmowie z "Super Expressem" pożyczyła im szczęścia. Dominika Tajner nie ukrywa, że utrzymuje przyjacielskie stosunki zarówno z byłym małżonkiem, jak i Martą Wiśniewską.

O tym, że Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są parą, wiemy od zaledwie dwóch dni. Ilość publikacji zaskoczyła nawet samych zainteresowanych. Lider Ich Troje postanowił uciąć spekulacje i oficjalnie potwierdzić, iż wspólnie z Martą, z którą mają dwoje dzieci, postanowili dać sobie drugą szansę. Byli małżonkowie zeszli się po 21 latach. Spora w tym zasługa Poli Wiśniewskiej, która za pośrednictwem komentarza pozostawionego na Instagramie zasugerowała, iż o relacji męża z jego drugą żoną wie od stycznia. Piosenkarz zapewnił jednak, że nie zdradził byłej ukochanej, a z Mandaryną związał się dopiero w czerwcu. Jego słowa potwierdził syn - Xavier. 

Nie było wielkiego obwieszczania. Faktycznie, jak zaczęli się częściej widywać w czerwcu, to sami to [z Fabienne] wydedukowaliśmy i zapytaliśmy ich wprost - powiedział w rozmowie z ESKA.pl.

Dominika Tajner wspiera Wiśniewskiego i Mandarynę

Michał i Mandaryna mogą liczyć nie tylko na wsparcie ze strony swoich pociech - Xaviera i Fabienne, ale również czwartej żony lidera Ich Troje, niegdyś jego managerki, Dominiki Tajner. Córka Apoloniusza Tajnera, niedawno uczestniczka show "Królowa przetrwania", wyznała w rozmowie z "Super Expressem", że posiada bardzo dobre relacje zarówno ze swoim eks, jak i jego obecną partnerką. 

Dominika Tajner szczerze o życiu uczuciowym. Czy odzyska kiedyś wiarę w miłość? | WYWIADY ESKA

Tajner o powrocie Wiśniewskiego do Mandaryny

Jeszcze niedawno Dominika Tajner i Michał Wiśniewski gościli na kanapie "Pytania na śniadanie", gdzie mówili o swoich sposobach na posiadanie dobrych relacji z eks. Jak widać, nie kłamali na potrzeby TV. Była żona lidera Ich Troje trzyma kciuki za jego związek z Mandaryną, z którą także ma świetny kontakt. W rozmowie z "Super Expressem" tak skomentowała powrót eks męża do jego eks żony:

Ja generalnie Michała wspieram w każdej jego decyzji. Tak zdecydowali, teraz pozostaje trzymać kciuki. Ja myślę, że oni oboje, Marta w zasadzie, nie mogła sobie tego życia prywatnego poukładać, więc po prostu trzymajmy kciuki, żeby teraz się wszystko udało - powiedziała.

Takich relacji z byłymi partnerami niektórzy - nawet w show-biznesie - mogą pozazdrościć!

Dominika Tajner. Obok uśmiechnięci Mandaryna i Michał Wiśniewski na scenie. O ich relacjach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 27
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMINIKA TAJNER
Michał Wiśniewski
MANDARYNA